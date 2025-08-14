Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE führt, PPF unter Druck!**

Die Übernahmeofferte von MFE zielt darauf ab, eine paneuropäische Sendergruppe aufzubauen, und es gibt keine kartellrechtlichen Hürden für den Deal. Die Übernahme wurde bereits 2023 der Europäischen Kommission und 2024 der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung vorgelegt. MFE hatte im Juli sein Angebot deutlich erhöht, was dazu führte, dass der Vorstand von ProSiebenSat.1 seinen Widerstand aufgab und das MFE-Angebot empfahl.

In der Übernahmeschlacht um den Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat die italienische Berlusconi-Holding Media for Europe (MFE) die Nase vorn. Am letzten Tag der Angebotsfrist hielt MFE laut eigenen Angaben 40,38 Prozent des Grundkapitals und 40,42 Prozent der Stimmrechte. Im Vergleich dazu kommt der tschechische Investor PPF nur auf 18,39 Prozent. MFE hat sein Angebot auf 4,48 Euro in bar pro Aktie plus 1,3 eigene Aktien erhöht, was von Vorstand und Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 als "angemessen" erachtet wird. PPF hingegen bleibt bei seinem Angebot von 7 Euro pro Aktie, das jedoch um fast einen Euro unter dem MFE-Gebot liegt.

ProSiebenSat.1 ist einer der größten privaten Fernsehkonsortien in Deutschland und umfasst bekannte Sender wie ProSieben und Sat.1 sowie den Streamingdienst Joyn. Die Berlusconi-Holding, die den Medienkonzern besitzt, ist eng mit der politischen Karriere des verstorbenen Silvio Berlusconi verbunden, dessen Kinder nun die Geschäfte führen.

Die endgültige Entscheidung über die Übernahme wird voraussichtlich in der kommenden Woche bekannt gegeben, wobei MFE darauf abzielt, die 50-Prozent-Marke zu überschreiten, um die Kontrolle über ProSiebenSat.1 zu festigen. Ein entscheidender Faktor wird sein, ob MFE seinen Anteil auf über 75 Prozent steigern kann, um die versprochenen Synergien zu realisieren. PPF könnte in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle spielen, da sie über bedeutende Anteile verfügen und möglicherweise ein besseres Angebot von MFE erwarten.

Die Situation bleibt angespannt, da auch andere Investoren, wie General Atlantic, ihre Anteile veräußern könnten, was die Dynamik der Übernahme beeinflussen könnte. Das Rennen um ProSiebenSat.1 ist somit noch nicht endgültig entschieden, und die kommenden Tage könnten entscheidend für die zukünftige Struktur des Unternehmens sein.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 7,843EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.