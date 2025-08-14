LION E-Mobility: Umsatzsprung um 71 % – Erfolgreiche Zukunft im Batteriemarkt!
Die LION E-Mobility AG, ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat im ersten Halbjahr 2025 eine bemerkenswerte Geschäftsentwicklung verzeichnet. Der Umsatz stieg um 71 % auf 10,4 Millionen Euro, verglichen mit 6,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die Erholung der Nachfrage im Batteriemarkt zurückzuführen. Zudem verbesserte sich das EBITDA signifikant auf 1,3 Millionen Euro, nachdem im ersten Halbjahr 2024 ein Verlust von 4,8 Millionen Euro verzeichnet wurde. Die EBITDA-Marge liegt nun bei 12,1 %. Auch der operative Cashflow zeigte eine positive Tendenz und erreichte 3,3 Millionen Euro, im Vergleich zu -5,8 Millionen Euro im Vorjahr.
CEO Dr. Joachim Damasky äußerte sich optimistisch über die Marktentwicklung und die gestiegene Profitabilität des Unternehmens. Im ersten Halbjahr 2025 konnte LION zudem strategische Partnerschaften eingehen, darunter einen Entwicklungsauftrag von einem führenden europäischen Premium-Lkw-Hersteller für ein leistungsstarkes Batteriesystem. Des Weiteren wurden die Auslieferungen der NMC+-Batterieplattform an ausgewählte Kunden als wichtiger Schritt zur Serienproduktion, die für das erste Quartal 2026 geplant ist, hervorgehoben.
Zusätzlich hat LION eine strategische Partnerschaft mit der Münchner Solarkraftwerk & Verwaltungs GmbH geschlossen, um den Zugang zu einem wachsenden Markt für Großspeicherlösungen zu sichern. Über 40 Projekte befinden sich bereits in der Planung, die sowohl in Kombination mit Photovoltaikanlagen als auch als eigenständige Speicherlösungen realisiert werden sollen. Diese Kooperation soll LION helfen, von der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherlösungen zu profitieren und zusätzliche Umsatzpotenziale durch Netzdienstleistungen zu erschließen.
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet LION einen Umsatz zwischen 28 und 35 Millionen Euro sowie ein positives EBITDA. Der Fokus liegt auf der strategischen Weiterentwicklung, insbesondere in der Serienproduktion neuer Technologien und OEM-Projekten. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 2 GWh ist LION gut positioniert, um den steigenden Bedarf an leistungsfähigen Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen, gegründet 2011 und an mehreren Börsen gelistet, strebt langfristig profitables Wachstum in einem technologiegetriebenen Marktumfeld an.
Die LION E-Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,67 % und einem Kurs von 1,440EUR auf Tradegate (14. August 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.
