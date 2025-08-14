LION E-Mobility: Umsatzsprung um 71 % – Erfolgreiche Zukunft im Batteriemarkt!

Die LION E-Mobility AG, ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat im ersten Halbjahr 2025 eine bemerkenswerte Geschäftsentwicklung verzeichnet. Der Umsatz stieg um 71 % auf 10,4 Millionen Euro, verglichen mit 6,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die Erholung der Nachfrage im Batteriemarkt zurückzuführen. Zudem verbesserte sich das EBITDA signifikant auf 1,3 Millionen Euro, nachdem im ersten Halbjahr 2024 ein Verlust von 4,8 Millionen Euro verzeichnet wurde. Die EBITDA-Marge liegt nun bei 12,1 %. Auch der operative Cashflow zeigte eine positive Tendenz und erreichte 3,3 Millionen Euro, im Vergleich zu -5,8 Millionen Euro im Vorjahr.

CEO Dr. Joachim Damasky äußerte sich optimistisch über die Marktentwicklung und die gestiegene Profitabilität des Unternehmens. Im ersten Halbjahr 2025 konnte LION zudem strategische Partnerschaften eingehen, darunter einen Entwicklungsauftrag von einem führenden europäischen Premium-Lkw-Hersteller für ein leistungsstarkes Batteriesystem. Des Weiteren wurden die Auslieferungen der NMC+-Batterieplattform an ausgewählte Kunden als wichtiger Schritt zur Serienproduktion, die für das erste Quartal 2026 geplant ist, hervorgehoben.