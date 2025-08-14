US-Zölle belasten deutsche Wirtschaft: Konjunkturerwartungen stark gesunken!

Die aktuellen US-Zölle auf Einfuhren aus der Europäischen Union haben die Konjunkturerwartungen in Deutschland im August erheblich belastet. Laut dem Stimmungsbarometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel der Index um 18 Punkte auf 34,7 Punkte, was die Erwartungen der Volkswirte übertraf, die lediglich mit einem Rückgang auf 39,5 Punkten gerechnet hatten. Dies markiert das Ende eines dreimonatigen Anstiegs des Indikators. Elmar Völker, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg, äußerte, dass die positive Stimmung in der deutschen Wirtschaft vorerst vorbei sei und die Zollvereinbarung mit den USA lediglich eine vorsichtige Erleichterung für die Unternehmen gebracht habe. Die exportorientierte Wirtschaft sieht sich durch die Zölle zusätzlichen Belastungen ausgesetzt, und die Unsicherheit über die Dauer des Handelsfriedens bleibt bestehen.

Zusätzlich verschlechterte sich die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage in Deutschland, die um 9,1 Punkte auf minus 68,6 Punkte fiel, während Volkswirte im Schnitt mit minus 67 Punkten gerechnet hatten. Auch in der Eurozone trübten sich die Erwartungen, wobei die Konjunkturerwartungen um elf Punkte auf 25,1 Punkte sanken und die Lagebeurteilung um sieben Punkte auf 31,2 Punkte fiel. Diese Entwicklungen führten zu einem Rückgang des Eurokurses auf ein Tagestief von 1,1601 US-Dollar, während die Anleihekurse stabil blieben.

Trotz dieser negativen Nachrichten gab es am Dienstagmorgen positive Signale für den DAX, der um 0,4 Prozent auf 24.170 Zähler steigen könnte, während die Anleger auf wichtige Inflationsdaten aus den USA warteten. Die Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben vorerst ausgesetzt, was den Märkten eine gewisse Erleichterung verschaffte. Die geopolitische Situation bleibt jedoch angespannt, insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin, das am Freitag in Alaska stattfinden soll.

Die Anleger zeigen sich vorsichtig, da die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September steigen. Der Fokus der Märkte liegt nun auf den kommenden Inflationsdaten, die als entscheidend für die zukünftige Geldpolitik der Fed angesehen werden. Die Unsicherheit über die geopolitische Lage und die Handelsbeziehungen bleibt jedoch ein zentrales Thema, das die Märkte weiterhin beeinflusst.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 24.144PKT auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.