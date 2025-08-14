Allgeier SE: Umsatzrückgang trotz Investitionen – Was erwartet uns 2025?

Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen investierte Allgeier gezielt in Know-how, Personal und eigene Softwareprodukte. Es wurden bereits Projektteams für öffentlich-rechtliche Kunden aufgebaut, deren Auslastung jedoch erst im weiteren Verlauf des Jahres anziehen dürfte. Das Unternehmen erwartet, dass sich die Situation im zweiten Halbjahr stabilisieren wird, insbesondere mit Blick auf die zu erwartenden Digitalisierungsbudgets auf Bundesebene.

Allgeier SE hat am 11. August 2025 vorläufige Halbjahreszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht, die von einer stagnierenden Umsatzentwicklung geprägt sind. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 187 Millionen Euro, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (198 Millionen Euro) entspricht. Diese Entwicklung ist vor allem auf Verzögerungen bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor zurückzuführen. Die neue Bundesregierung befand sich in der Findungsphase, wodurch die angekündigten Mittel aus den Sondervermögen des Bundes noch nicht in den Digitalisierungsbudgets verfügbar waren. Diese Situation führte zu einem Umsatzrückgang von etwa 7 Millionen Euro im Vergleich zur ursprünglichen Planung.

Die Wertschöpfung des Konzerns betrug in den ersten sechs Monaten 67 Millionen Euro, was einer Wertschöpfungsmarge von 35 Prozent entspricht. Das bereinigte EBITDA lag bei 21 Millionen Euro (Vorjahr: 22 Millionen Euro), was einer stabilen EBITDA-Marge von 11 Prozent entspricht. Allerdings fielen im ersten Halbjahr außerordentliche Kosten von rund 5 Millionen Euro an, insbesondere für den Aufbau von Projektteams im öffentlichen Sektor und durch Personalabbau an anderen Stellen. Das berichtete EBITDA sank daher auf 16 Millionen Euro (Vorjahr: 20 Millionen Euro).

Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2025 betrug das Konzern-Eigenkapital 183 Millionen Euro, während die liquiden Mittel auf 33 Millionen Euro sanken. Die verzinslichen Finanzschulden erhöhten sich leicht auf 151 Millionen Euro, und die Nettoverschuldung lag bei 134 Millionen Euro.

Allgeier hält an der bisherigen Prognose für das Geschäftsjahr 2025 fest. Die detaillierten Geschäftszahlen werden im Halbjahresfinanzbericht am 15. August 2025 veröffentlicht. Allgeier SE ist ein führendes Technologieunternehmen, das über 2.500 Kunden im In- und Ausland mit Software- und IT-Services unterstützt und zählt zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland.

Die Allgeier Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 16,93EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.