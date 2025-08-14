Exasol und Finanz Informatik: Revolutionäre Partnerschaft für Datenanalysen!

Durch die Zusammenarbeit profitieren die Kunden der FI von einer zentralen Datenplattform, die Daten aus verschiedenen Quellen effizient zusammenführt. Dies ermöglicht konsolidierte Berichte und fortschrittliche Business-Analytics-Anwendungen. Die intelligente Abfrageoptimierung und Massiv Parallel Processing (MPP) der Exasol-Technologie erleichtern komplexe Auswertungen ohne zusätzlichen IT-Aufwand.

Die Exasol AG, ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Nürnberg, hat am 11. August 2025 bekannt gegeben, dass sie die Finanz Informatik (FI), den zentralen IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, mit ihrer hochleistungsfähigen Analytics Engine unterstützt. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Datenanalysen für Banken und Versicherungen der Sparkassen-Gruppe zu beschleunigen und zu optimieren. Die In-Memory-Datenbanktechnologie von Exasol wird in den Rechenzentren der FI betrieben und ermöglicht die Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen. Die Lösung bietet nicht nur hohe Performance und Skalierbarkeit, sondern auch eine nahtlose Integration in bestehende IT-Landschaften.

Die strategischen Vorteile der Partnerschaft sind vielfältig: Die Exasol-Analytics-Engine fördert die digitale Transformation der Sparkassen-Finanzgruppe, gewährleistet regulatorische Sicherheit und bietet eine zukunftssichere Architektur. Detlev Klage, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der FI, betont, dass die Lösungen von Exasol den Anforderungen der Kunden an hochperformante Datenanalysen gerecht werden und die digitale Souveränität unterstützen.

Im Rahmen der aktuellen Geschäftsentwicklung hat Exasol im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 10,8 % auf 21,5 Millionen Euro erzielt. Besonders bemerkenswert ist die Steigerung der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) in den Fokusbranchen um 28 % auf 26,6 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die verstärkte Zusammenarbeit mit der Finanz Informatik zurückzuführen, die sich in einer Verdopplung des jährlichen Geschäftsvolumens und einer Verlängerung der Vertragslaufzeit niederschlägt.

Trotz eines leichten Rückgangs des Gesamt-ARR um 2,8 % auf 38,7 Millionen Euro, bedingt durch Abschmelzungen in den Nicht-Fokus-Branchen, zeigt sich der Vorstand optimistisch. Die Nettoliquidität von 22,2 Millionen Euro zum 30. Juni 2025 unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens und bietet strategische Flexibilität für zukünftige Investitionen und Innovationen.

Insgesamt positioniert sich Exasol als Schlüsselakteur in der digitalen Transformation der Finanzbranche und zeigt durch kontinuierliches Wachstum und strategische Partnerschaften, dass sie den steigenden Anforderungen an Datenanalysen und regulatorische Sicherheit gerecht wird.

Die EXASOL Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,11EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.