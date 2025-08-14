Deutsche Staatsanleihen: Kurse steigen trotz Inflation – Was jetzt kommt?

Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,34 Prozent auf 129,62 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,69 Prozent. Trotz der Veröffentlichung der Verbraucherpreise aus Deutschland, die im Juli bei einer Jahresinflationsrate von 2,0 Prozent verharrten, blieben die Anleihenmärkte relativ unbeeindruckt. Analysten hatten diese Daten bereits erwartet. Im weiteren Handelsverlauf wurden keine bedeutenden Konjunkturdaten aus der Eurozone oder den USA erwartet, jedoch äußerten sich drei Präsidenten regionaler Vertretungen der US-Notenbank Fed. Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank wies darauf hin, dass es abzuwarten bleibt, ob diese sich dem Trend einiger Fed-Vertreter anschließen, die eine Leitzinssenkung im September befürworten.

Am Montag hingegen gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 129,59 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,70 Prozent lag. Der Markt zeigte sich träge, da weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Marktteilnehmer warteten auf die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreise, bei denen ein Anstieg der Inflationsrate erwartet wurde. Zudem stand das bevorstehende Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands im Fokus, das potenziell den politischen Konflikt zwischen den USA und Europa verschärfen könnte.

Am Dienstag fielen die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut, wobei der Euro-Bund-Future um 0,41 Prozent auf 129,09 Punkte sank und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,75 Prozent stieg. Die US-Inflationsdaten, die eine unveränderte Rate von 2,7 Prozent zeigten, stützten die Anleihekurse nur kurzfristig. Die Finanzmärkte erwarten, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken könnte, was jedoch die deutschen Anleihen nur vorübergehend belastete. Bundesbankpräsident Joachim Nagel betonte, dass die Leitzinsen in der Eurozone derzeit auf einem guten Niveau seien und die weitere wirtschaftliche Entwicklung abgewartet werden sollte.

Insgesamt zeigt sich, dass die Kurse deutscher Staatsanleihen von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter die US-Inflation, geopolitische Entwicklungen und die Geldpolitik der Fed. Die Marktteilnehmer bleiben vorsichtig und abwartend, während sie auf weitere wirtschaftliche Indikatoren und politische Ereignisse reagieren.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 129,8EUR auf Eurex (14. August 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.