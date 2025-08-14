Springer Nature hebt Umsatzprognose 2025: Starkes Wachstum im Research-Segment!

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete Springer Nature einen organischen Umsatzanstieg von 6 % auf 926 Millionen Euro, während das bereinigte Betriebsergebnis um 10 % auf 241 Millionen Euro stieg. Die Aktie des Unternehmens reagierte positiv auf die Nachrichten und stieg im nachbörslichen Handel um 3,5 %.

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr 2025 seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz wird nun auf 1,930 bis 1,960 Milliarden Euro geschätzt, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 1,885 bis 1,935 Milliarden Euro darstellt. Auch das organische bereinigte Betriebsergebnis wird optimistischer eingeschätzt und soll zwischen 540 und 560 Millionen Euro liegen, im Vergleich zu zuvor 523 bis 546 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung wird vor allem durch das starke Wachstum im Segment Research getragen.

Das Segment Research, das größte Geschäftsfeld von Springer Nature, erzielte einen Umsatz von 731 Millionen Euro und wuchs organisch um 7 %. Die hohe Anzahl an eingereichten Artikeln, insbesondere in den Full Open Access-Zeitschriften, trug zu diesem Wachstum bei. Das Unternehmen hat nahezu alle Vertragsverlängerungen für 2025 abgeschlossen und 17 transformative Vereinbarungen unterzeichnet, um den Übergang zu Open Access weiter voranzutreiben.

Zusätzlich verzeichnete das Segment Health einen Umsatz von 90 Millionen Euro mit einem organischen Wachstum von 4 %, während das Segment Education 105 Millionen Euro umsetzte und ein organisches Wachstum von 3 % erzielte. Der Free Cash Flow verbesserte sich um 51 % auf 204 Millionen Euro, was zu einer Senkung des Verschuldungsgrads auf 1,9x führte.

Springer Nature investiert weiterhin in Technologien, um den Publikationsprozess zu optimieren und neue Einnahmequellen zu erschließen. Ein Beispiel hierfür ist der neue KI-gestützte Nature Research Assistant, der darauf abzielt, zeitaufwändige Schritte im Forschungsprozess zu vereinfachen.

Insgesamt zeigt die Anhebung der Prognose für 2025 die starke Dynamik und das Wachstumspotenzial von Springer Nature, das sich durch eine solide Marktposition und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Technologie auszeichnet.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.