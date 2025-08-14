Euro im Auf und Ab: Wie Inflation und Zölle den Kurs beeinflussen!

Der Euro hat in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren und Marktereignissen beeinflusst wurde. Am Montag fiel der Euro im New Yorker Handel auf 1,1612 US-Dollar, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1622 Dollar festgesetzt hatte. Der Rückgang war vor allem auf das Fehlen relevanter Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone zurückzuführen. Anleger hielten sich zurück, da sie auf die bevorstehenden Inflationsdaten aus den USA warteten, die am Dienstag veröffentlicht werden sollten. Die Erwartung höherer US-Zölle führte zu Spekulationen über einen Anstieg der Inflation.

Am Dienstag erlebte der Euro jedoch eine Erholung und stieg auf 1,1667 US-Dollar, nachdem die Inflationsrate in den USA im Juli bei 2,7 Prozent stagnierte, was unter den Erwartungen von 2,8 Prozent lag. Analysten der Commerzbank wiesen darauf hin, dass die Auswirkungen der Zölle bisher moderat seien, da viele Unternehmen die Kosten selbst trugen. Diese Situation verstärkte die Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken könnte, was den Dollar belastete und dem Euro Auftrieb verlieh. In der Eurozone sind hingegen keine weiteren Zinssenkungen in naher Zukunft zu erwarten, wie Bundesbankpräsident Joachim Nagel betonte.