Euro im Auf und Ab: Wie Inflation und Zölle den Kurs beeinflussen!
Der Euro hat in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren und Marktereignissen beeinflusst wurde. Am Montag fiel der Euro im New Yorker Handel auf 1,1612 US-Dollar, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1622 Dollar festgesetzt hatte. Der Rückgang war vor allem auf das Fehlen relevanter Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone zurückzuführen. Anleger hielten sich zurück, da sie auf die bevorstehenden Inflationsdaten aus den USA warteten, die am Dienstag veröffentlicht werden sollten. Die Erwartung höherer US-Zölle führte zu Spekulationen über einen Anstieg der Inflation.
Am Dienstag erlebte der Euro jedoch eine Erholung und stieg auf 1,1667 US-Dollar, nachdem die Inflationsrate in den USA im Juli bei 2,7 Prozent stagnierte, was unter den Erwartungen von 2,8 Prozent lag. Analysten der Commerzbank wiesen darauf hin, dass die Auswirkungen der Zölle bisher moderat seien, da viele Unternehmen die Kosten selbst trugen. Diese Situation verstärkte die Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken könnte, was den Dollar belastete und dem Euro Auftrieb verlieh. In der Eurozone sind hingegen keine weiteren Zinssenkungen in naher Zukunft zu erwarten, wie Bundesbankpräsident Joachim Nagel betonte.
Am Mittwoch setzte der Euro seinen Aufwärtstrend fort und wurde bei 1,1685 Dollar gehandelt. Die niedrigen Inflationszahlen aus den USA hatten die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Fed weiter angeheizt, was den Dollar unter Druck setzte. Analysten des Bankhauses Metzler äußerten, dass die Inflationsdaten für Juli die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschnitts im September nahezu sicher machten.
Insgesamt zeigt die Entwicklung des Euro, wie stark die Währung von externen wirtschaftlichen Faktoren und den Erwartungen der Anleger beeinflusst wird. Die Marktteilnehmer scheinen auf die bevorstehenden wirtschaftlichen Indikatoren zu warten, während die geopolitischen Spannungen, insbesondere im Handelskonflikt zwischen den USA und China, weiterhin eine Rolle spielen. Die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der Fed und die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone bleibt ein zentrales Thema für die Devisenmärkte.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 1,170USD auf Forex (14. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.