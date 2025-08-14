Stimmrechtsänderungen bei flatexDEGIRO: UBS und DWS passen Anteile an!

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Die UBS Group AG, mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist der Mitteilungspflichtige. Am 7. August 2025 überschritt die UBS Group AG die Schwelle von 3 % der Stimmrechte, was zu einer neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 3,74 % führte, im Vergleich zu 2,8 % in der letzten Mitteilung. Dies setzt sich aus 3,56 % direkten Stimmrechten und 0,18 % aus Instrumenten zusammen.

Am 12. August 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Emittent, flatexDEGIRO AG, hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert.

Eine weitere Mitteilung von DWS Investment GmbH, die am 11. August 2025 veröffentlicht wurde, berichtete über eine Rückgabe von Aktiensicherheiten. Diese Mitteilung stellte fest, dass DWS Investment GmbH am 5. August 2025 einen Stimmrechtsanteil von 4,75 % hielt, was einen Rückgang von 5,09 % im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt. Der Anteil setzte sich aus 4,75 % direkten Stimmrechten zusammen, während keine Instrumente gehalten wurden.

Am 13. August 2025 wurde eine weitere Stimmrechtsmitteilung von der UBS Group AG veröffentlicht, die einen Rückgang des Stimmrechtsanteils auf 3,06 % dokumentierte. Dies beinhaltete 2,88 % direkte Stimmrechte und 0,18 % aus Instrumenten. Diese Entwicklungen verdeutlichen die dynamischen Veränderungen in den Stimmrechtsverhältnissen bei flatexDEGIRO AG und die Aktivitäten bedeutender Investoren wie UBS und DWS.

Insgesamt zeigen die veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen, dass sowohl UBS als auch DWS aktiv in die Stimmrechtsstruktur von flatexDEGIRO AG eingreifen und ihre Anteile anpassen. Diese Informationen sind für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die strategischen Entscheidungen der großen Finanzinstitute geben.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 27,10EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.