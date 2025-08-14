Blue Cap AG verkauft con-pearl: Hoher Gewinn und neue Wachstumsstrategien!

Con-pearl ist ein international tätiger Hersteller von innovativen Leichtbau-Kunststoffprodukten, die vor allem in der Transport- und Lagerverpackung eingesetzt werden. Seit dem Einstieg von Blue Cap im Jahr 2019 hat das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung erfahren, die auf die Fokussierung auf das Kerngeschäft und die Weiterentwicklung des Produktportfolios abzielte. Dies führte zur Erschließung neuer Wachstumsfelder, insbesondere im Logistiksektor, und zur Rückkehr auf einen profitablen Wachstumspfad. Die Expansion in die USA und die Nachhaltigkeitskompetenz von con-pearl erwiesen sich als entscheidende Wettbewerbsvorteile.

Die Blue Cap AG hat am 13. August 2025 den Verkauf ihrer 100%-Beteiligung an der con-pearl GmbH an die Inteplast Group Corporation bekannt gegeben. Der Verkaufspreis liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich und übersteigt die Net Asset Value-Bewertung vom 31. Dezember 2024 um mehr als 10 %. Dieser Schritt resultiert in einer jährlichen Verzinsung des investierten Kapitals von rund 60 % und einem Multiple von etwa 15x.

Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, äußerte sich positiv über den Verkauf und betonte, dass dieser Schritt im Rahmen des „Best Owner Ansatzes“ der Gesellschaft erfolgt sei, der eine regelmäßige Überprüfung der Exit-Readiness der Beteiligungen umfasst. Er ist überzeugt, dass con-pearl unter dem neuen Eigentümer weiterhin dynamisch wachsen wird. Stefan Hoedt, Geschäftsführer von con-pearl, hob die Unterstützung von Blue Cap bei der Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie hervor und zeigte sich optimistisch für die zukünftige Zusammenarbeit mit Inteplast.

Infolge des Verkaufs passt die Blue Cap ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Der Vorstand erwartet nun für die fortgeführten Geschäftsbereiche einen Konzernumsatz zwischen 120 und 140 Millionen Euro, zuvor lag die Schätzung bei 200 bis 220 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge wird auf 5,0 bis 6,0 % gesenkt, nachdem con-pearl im Vorjahr einen Umsatz von 71 Millionen Euro und eine deutlich zweistellige EBITDA-Marge erwirtschaftet hatte. Die Mittel aus dem Verkauf sollen zur Erweiterung des Portfolios verwendet werden, wobei der Fokus weiterhin auf Akquisitionen liegt.

Die Blue Cap AG, gegründet 2006 und mit Sitz in München, ist eine kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in Sondersituationen erwirbt und deren Entwicklung begleitet, um sie gewinnbringend zu verkaufen.

Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,25EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.