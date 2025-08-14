Sixt: Rekordgewinne im Q2 2023 trotz Analystenenttäuschung!

Die durchschnittliche Flottengröße wuchs im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Prozent. Finanzchef Franz Weinberger bezeichnete das zweite Quartal als Rekordquartal hinsichtlich des Umsatzes. Trotz der positiven Entwicklung blieb die Aktie des Unternehmens im SDax um fast vier Prozent hinter den Erwartungen zurück, was auf die nicht erfüllten Gewinnprognosen zurückzuführen ist. Dennoch verzeichnete die Aktie seit Jahresbeginn ein Plus von rund 16 Prozent.

Der Autovermieter Sixt hat im zweiten Quartal 2023 eine signifikante Gewinnsteigerung im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum erzielt. Das Vorsteuerergebnis stieg um nahezu 71 Prozent auf 107,3 Millionen Euro, was jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Der Umsatz wuchs um über sieben Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Sixt profitierte von einem höheren Anteil an teureren Mietwagen und konnte die Flottenkosten senken. Im Vorjahr hatte ein Rückgang der Restwerte, insbesondere bei Elektroautos, die Geschäftszahlen belastet.

Das Wachstum in Europa war der Haupttreiber für die positive Entwicklung, insbesondere in Ländern wie Italien und Spanien, wo Sixt von einer starken Nachfrage und Investitionen in das Stationsnetzwerk profitierte. Der Nettogewinn im zweiten Quartal betrug 78,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von über 62 Prozent entspricht.

Sixt spürt zwar die Unsicherheiten der aktuellen Weltlage, bleibt jedoch optimistisch. In den USA, dem größten Autovermietungsmarkt, plant das Unternehmen eine vorsichtige Flottenstrategie, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen. Trotz eines geringeren Umsatzwachstums in den USA im Vergleich zu Europa, bleibt der Markt für Sixt strategisch wichtig.

Das Unternehmen hat die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt und strebt an, den Umsatz um 5 bis 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von rund 4 Milliarden Euro zu steigern. Die Vorsteuermarge soll weiterhin bei etwa 10 Prozent liegen. Die Probleme mit den schwachen Gebrauchtwagenpreisen, die im Vorjahr auftraten, scheinen weitgehend gelöst zu sein, und die Einkaufskonditionen haben sich verbessert.

Insgesamt zeigt Sixt eine robuste Geschäftsentwicklung, auch wenn die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft weiterhin eine Herausforderung darstellen.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 87,25EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.