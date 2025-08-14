    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    E.ON steigert Investitionen um 11%: Energiewende im Fokus!

    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON, der führende Energieversorger in Deutschland, hat im ersten Halbjahr 2025 seine Investitionen um 11 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gesteigert. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der Investitionen in das Energienetz, die um 20 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zulegten. Diese "massiven Investitionen" wurden von der Finanzchefin Nadia Jakobi als zentraler Treiber für das Ergebniswachstum bezeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro, während der Konzernüberschuss um 10 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro wuchs.

    E.ON verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie und plant, bis 2028 insgesamt 43 Milliarden Euro zu investieren, wobei der Großteil in den Ausbau und die Modernisierung der Netzinfrastruktur fließen soll. Der CEO Leonhard Birnbaum betonte, dass E.ON gut positioniert sei, um die Transformation des Energiesystems in Europa voranzutreiben. Die positive Entwicklung im Netzgeschäft wurde durch temporäre Effekte, wie höhere Durchleitungsmengen, zusätzlich unterstützt.

    Im Bereich Energy Retail hingegen sank das bereinigte EBITDA um etwa 100 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro, was auf Normalisierungseffekte und rückläufige Abnahmemengen in den Märkten Großbritannien und den Niederlanden zurückzuführen ist. Das Geschäft mit Großkunden konnte jedoch um ein Drittel zulegen, bleibt aber das kleinste Segment im E.ON-Konzern.

    E.ON sieht sich als Schlüsselakteur der Energiewende und hat im ersten Halbjahr 2025 bedeutende Fortschritte in der Digitalisierung erzielt, darunter die Einführung eines digitalen Zwillings für das deutsche Stromnetz. Diese Innovation soll die Effizienz im Netzausbau erhöhen und die Bearbeitungszeiten für Anschlussanfragen verkürzen.

    Trotz der positiven Entwicklung gibt es Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die zukünftige Netzregulierung in Deutschland. E.ON kritisiert die aktuellen Entwürfe der Bundesnetzagentur, die als hinderlich für notwendige Investitionen angesehen werden. Birnbaum warnte, dass Deutschland Gefahr laufe, im internationalen Wettbewerb zurückzufallen, wenn nicht geeignete regulatorische Anreize geschaffen werden.

    Insgesamt bestätigt E.ON seine Prognosen für 2025, mit einem erwarteten bereinigten EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro und einem bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,85 und 3,05 Milliarden Euro.



    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 15,97EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
