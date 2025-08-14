elumeo SE: Rückkehr zur Profitabilität – Wie der Schmuckanbieter umschwenkt!

Im ersten Halbjahr 2025 belief sich der Umsatz auf 20,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 10,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Bruttomarge sank auf 46,1 %, während das bereinigte EBITDA mit -478.000 Euro negativ blieb. Positiv hervorzuheben ist die signifikante Reduzierung der Vertriebs- und Verwaltungskosten, die im zweiten Quartal um 16 % auf 5 Millionen Euro sanken. Bereinigt um Sondereffekte aus der Restrukturierung betrugen die Kosten sogar nur 4,5 Millionen Euro, was einer Reduzierung um 24 % entspricht.

Die elumeo SE, ein führender Anbieter von Edelsteinschmuck im elektronischen Einzelhandel, hat am 12. August 2025 ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und dabei eine Rückkehr zur Profitabilität im zweiten Quartal 2025 bekannt gegeben. Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis eines umfassenden Kosten- und Effizienzprogramms, das am 1. April 2025 gestartet wurde. Im zweiten Quartal erzielte elumeo ein bereinigtes EBITDA von 73.000 Euro, nachdem im ersten Quartal ein Verlust von 551.000 Euro verzeichnet wurde. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 18,1 % auf 9,2 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen lag.

Die Restrukturierungsmaßnahmen umfassen unter anderem die Reduzierung der täglichen Live-Sendezeit von 15 auf 10 Stunden, den Abbau von rund 50 Vollzeitstellen und den verstärkten Einsatz von KI-Technologien. Diese Maßnahmen sollen bis Ende 2025 jährliche Einsparungen von etwa 5,9 Millionen Euro erzielen. Ein weiterer potenzieller Werttreiber ist ein laufender Rechtsstreit mit einem Kabelnetzbetreiber, der möglicherweise zu einer erheblichen Rückerstattung führen könnte.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet elumeo weiterhin einen Umsatzrückgang zwischen 10 % und 15 % sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen -0,5 und 0,1 Millionen Euro. Die Analysten von Montega AG haben die Einstufung für elumeo auf "Halten" mit einem Kursziel von 2,00 Euro bestätigt. Trotz der Herausforderungen sieht das Unternehmen die Grundlage für eine nachhaltige Rückkehr in die Gewinnzone ab 2026 gegeben, insbesondere durch den Fokus auf margenstarke Produkte und die fortschreitende Automatisierung.

Insgesamt zeigt elumeo Fortschritte in der Umsetzung seiner Strategie, um die operative Performance zu verbessern und mittelfristig einen Umsatz von 100 Millionen Euro zu erreichen, auch wenn sich dieses Ziel aufgrund der aktuellen Maßnahmen voraussichtlich um bis zu drei Jahre auf 2033 verschieben wird.

Die elumeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 2,18EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.