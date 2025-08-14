Borussia Dortmund: Süle verletzt, Reus' Rückkehr und Watzkes Präsidentschaft!

In einer anderen Entwicklung plant der ehemalige Kapitän Marco Reus, nach dem Ende seiner aktiven Karriere als Markenbotschafter für Borussia Dortmund tätig zu werden. Berichten zufolge laufen bereits Verhandlungen zwischen Reus und dem Verein. Der 36-Jährige, der vor einem Jahr zu Los Angeles Galaxy in die MLS gewechselt ist, könnte seinen Vertrag dort um ein weiteres Jahr verlängern. Reus hat betont, dass er eine Rückkehr zu Dortmund in Betracht zieht, was seine enge Verbindung zum Verein unterstreicht.

Borussia Dortmund sieht sich derzeit mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die sowohl sportliche als auch strukturelle Aspekte betreffen. Der Innenverteidiger Niklas Süle wird dem Verein voraussichtlich für die nächsten zwei Monate fehlen, nachdem er sich im Testspiel gegen Juventus Turin eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat. Süle, der erst in der 18. Minute für Mats Hummels eingewechselt wurde, musste das Spielfeld nach einer Verletzung ohne gegnerische Einwirkung verlassen. Diese Verletzung kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da Süle bereits in der vergangenen Saison mit Problemen am Sprunggelenk zu kämpfen hatte.

Zusätzlich hat Hans-Joachim Watzke, der seit 2005 Geschäftsführer des BVB ist, seine Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt. Diese Entscheidung folgt auf die überraschende Kandidatur des Amtsinhabers Reinhold Lunow, der ursprünglich nicht mehr antreten wollte. Watzke, der im November zur Wahl steht, hat die Unterstützung des Wirtschafts- und Ältestenrats des Vereins erhalten. In seiner Stellungnahme äußerte er den Wunsch, den Verein weiterhin in einer wichtigen Position unterstützen zu können.

Die bevorstehenden Wahlen könnten zu einem monatelangen Wahlkampf führen, was die interne Stabilität des Vereins beeinträchtigen könnte. Lunow hat bereits seine Bereitschaft zur fairen Debatte signalisiert, während Watzke die Möglichkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit betont.

Insgesamt steht Borussia Dortmund vor einer kritischen Phase, in der sowohl sportliche als auch organisatorische Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Verletzung von Süle, die mögliche Rückkehr von Reus in einer neuen Rolle und die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen sind Themen, die die Zukunft des Vereins maßgeblich beeinflussen könnten.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 3,643EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.