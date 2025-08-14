Neuer Vorstand bei Gerresheimer AG: Achim Schalk übernimmt ab 2025!

Schalk bringt über 25 Jahre Erfahrung mit, die er in verschiedenen Führungspositionen, zuletzt als Executive Vice President und General Manager bei Magnera Inc., gesammelt hat. Magnera entstand 2024 aus der Fusion der Health, Hygiene and Specialties-Sparte von Berry Global Inc. mit Glatfelter Inc. In seiner vorherigen Rolle war Schalk für die Geschäfte in den Regionen EMEIA (Europa, Naher Osten, Indien und Afrika) sowie APAC (Asien-Pazifik) verantwortlich. Seine Karriere begann er nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften beim Automobilzulieferer Kolbenschmidt Pierburg, wo er über ein Jahrzehnt in verschiedenen finanziellen und operativen Funktionen tätig war.

Achim Schalk wird zum 1. November 2025 neuer Vorstand der Gerresheimer AG und tritt die Nachfolge von Dr. Lukas Burkhardt an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Schalk aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung in der internationalen Unternehmensführung in spezialisierten Industriebranchen ausgewählt.

Bei Gerresheimer wird Schalk die Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe Systems übernehmen. Diese Neuausrichtung im Vorstand soll die Integration der Bormioli Pharma und das geplante Wachstum der Gerresheimer Gruppe unterstützen. Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats, äußerte sich zuversichtlich über Schalks Fähigkeiten und Expertise in den Bereichen Operations, Sales und Finance, die für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens entscheidend sein werden.

Mit Schalks Berufung werden die Verantwortlichkeiten im Vorstand neu strukturiert. Dietmar Siemssen, der CEO der Gerresheimer AG, wird weiterhin die Business Units Primary Packaging Plastics, Medical Systems und Advanced Technologies leiten. Dr. Lukas Burkhardt, der nach acht Jahren im Vorstand von Gerresheimer geht, wird für seinen Beitrag zum Unternehmenswachstum in den letzten Jahren gewürdigt.

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Systemlösungen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche und bietet ein breites Portfolio an Produkten, die sicherstellen, dass Medikamente zuverlässig zum Patienten gelangen. Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern und einem Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2024 ist das Unternehmen global aufgestellt und im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 44,95EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.