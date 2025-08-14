Indus Holding AG: Gewinne sinken trotz Umsatzplus – Was steckt dahinter?

Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von 12,5 Millionen Euro, was einem Rückgang im Vergleich zu 21,8 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Trotz dieser Herausforderungen bestätigte das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr, die zwischen 1,70 und 1,85 Milliarden Euro liegt, sowie eine bereinigte operative Marge von 7,5 bis 9 Prozent.

Die Indus Holding AG, eine Beteiligungsfirma, die sich auf den Mittelstand spezialisiert hat, hat im zweiten Quartal 2025 aufgrund der schwachen Wirtschaftslage in Deutschland und globalen Handelskonflikten einen Rückgang bei den Gewinnen verzeichnet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Prozent auf 434,2 Millionen Euro, jedoch sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) um mehr als ein Viertel auf 31,2 Millionen Euro. Hauptursachen für die negative Entwicklung sind die protektionistische Zollpolitik der USA, Exportkontrollen in China und der schwache US-Dollar.

Vorstandschef Johannes Schmidt äußerte sich zur gesamtwirtschaftlichen Lage und betonte, dass die Unsicherheiten im Welthandel und geopolitische Krisen die wirtschaftliche Entwicklung sowohl in Deutschland als auch in wichtigen Exportmärkten belasten. Positiv hervorzuheben ist der Anstieg des Auftragseingangs um 8,9 Prozent auf 901,4 Millionen Euro, insbesondere im Segment Engineering.

Im ersten Halbjahr 2025 lag der Umsatz mit 836,6 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau, während das bereinigte EBITA mit 56,1 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 73,9 Millionen Euro blieb. Die Marge betrug 6,7 Prozent, was einen Rückgang im Vergleich zu 8,8 Prozent im Vorjahr darstellt. Der Free Cashflow war mit -7,9 Millionen Euro negativ, während er im zweiten Quartal bei 15,7 Millionen Euro lag.

Indus verfolgt weiterhin die Wachstumsstrategie „EMPOWERING MITTELSTAND“, die auf Akquisitionen, Internationalisierung und den Ausbau der Technologiekompetenz abzielt. Im ersten Halbjahr wurden mehrere Unternehmen erworben, darunter KETTLER und METFAB, um das Portfolio zu stärken und die Fertigungskapazitäten in den USA auszubauen.

In den verschiedenen Segmenten wie Engineering, Infrastructure und Materials Solutions zeigt sich eine differenzierte Entwicklung. Während der Umsatz im Engineering-Segment stabil blieb, konnte das Infrastructure-Segment trotz eines schwachen Marktes zulegen. Die Material Solutions litten unter den Auswirkungen der Handelskonflikte, zeigen jedoch Anzeichen einer Verbesserung.

Insgesamt bleibt Indus optimistisch und plant, die Herausforderungen des Marktes aktiv anzugehen, um das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 22,53EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.