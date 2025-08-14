Covestro: Morgan Stanley und T. Rowe Price erhöhen Stimmrechte – Was bedeutet das?

In der ersten Mitteilung informierte Morgan Stanley, ansässig in Wilmington, Delaware, über den Erwerb von Stimmrechten, die am 5. August 2025 die Schwelle von 10 % überschritten. Morgan Stanley hält nun 10,07 % der Stimmrechte an Covestro, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 8,55 % darstellt. Diese Erhöhung resultierte aus der Kundenbetreuung („client facilitation“) und nicht aus strategischen Zielen. Morgan Stanley plant nicht, die Zusammensetzung des Vorstands oder Aufsichtsrats zu beeinflussen oder wesentliche Änderungen in der Kapitalstruktur des Unternehmens herbeizuführen. Die Finanzierung dieser Stimmrechtsanteile erfolgte durch eine Kombination aus externen und eigenen Mitteln.

Am 12. und 13. August 2025 veröffentlichte die Covestro AG zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die bedeutende Veränderungen in der Aktionärsstruktur des Unternehmens dokumentieren.

In der zweiten Mitteilung gab die T. Rowe Price Group, Inc. aus Baltimore, Maryland, bekannt, dass sie am 7. August 2025 die Schwelle von 3 % überschritt und nun 3,52 % der Stimmrechte an Covestro hält. Dies stellt ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Meldung von 2,88 % dar. T. Rowe Price International Ltd, eine Tochtergesellschaft, hält 3,51 % der Stimmrechte.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Covestro beträgt 189 Millionen, was die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Eigentümerstruktur unterstreicht. Die Mitteilungen zeigen, dass sowohl Morgan Stanley als auch T. Rowe Price ihre Anteile im Rahmen der Kundenbetreuung und nicht aus strategischen Überlegungen erhöhen.

Diese Entwicklungen sind für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie auf eine mögliche Veränderung im Einfluss der großen institutionellen Investoren auf die Unternehmensführung hinweisen. Die Tatsache, dass Morgan Stanley und T. Rowe Price keine Absicht bekunden, aktiv in die Unternehmenspolitik einzugreifen, könnte jedoch auch als Zeichen für Stabilität interpretiert werden.

Insgesamt verdeutlichen die Stimmrechtsmitteilungen die dynamische Natur der Aktionärsstruktur bei Covestro und die Rolle großer Finanzinstitute im Aktienmarkt.

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 60,34EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.