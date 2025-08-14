Vestas: Aufträge sinken um 44%, Umsatz steigt – Aktie reagiert positiv!
Der dänische Windturbinenhersteller Vestas hat im zweiten Quartal 2023 einen signifikanten Rückgang bei den Auftragseingängen verzeichnet. Diese sanken um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und beliefen sich auf rund zwei Gigawatt. Die Unternehmensführung in Aarhus führt diesen Rückgang auf die Unsicherheit der Kunden hinsichtlich politischer Entscheidungen zurück, insbesondere in den USA, wo Präsident Donald Trump als Gegner der Windkraft gilt. Trotz dieser Herausforderungen konnte Vestas in der europäischen Region (EMEA) eine positive Auftragsdynamik feststellen, was Konzernchef Henrik Andersen hervorhob.
Im Gegensatz zu den rückläufigen Auftragseingängen stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 14 Prozent auf über 3,7 Milliarden Euro. Diese Umsatzsteigerung wurde durch eine verbesserte Leistung im Bereich der Landanlagen und niedrigere Garantiekosten begünstigt. Allerdings belasteten die Kosten für den Ausbau der Produktionskapazitäten, insbesondere im Hinblick auf eine neue Meeresturbine, das Ergebnis. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich auf 57 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 185 Millionen Euro verzeichnet worden war. Die EBIT-Marge lag bei 1,5 Prozent, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu minus 5,6 Prozent im Vorjahr darstellt.
Trotz der schwächeren als erwarteten Umsatz- und Ergebniszahlen stieg die Aktie von Vestas am Vormittag um mehr als vier Prozent. Analysten hatten beim Neugeschäft mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet, was die Marktreaktion positiv beeinflusste. Lucas Ferhani von Jefferies und Supriya Subramanian von UBS äußerten sich positiv über die Auftragseingänge, während die Profitabilität jedoch enttäuschte. RBC-Analyst Colin Moody wies ebenfalls auf diese Diskrepanz hin.
Vestas bekräftigte seine Jahresprognose und strebt an, bis 2025 einen Umsatz zwischen 18 und 20 Milliarden Euro zu erreichen. Die bereinigte EBIT-Marge soll in diesem Zeitraum zwischen vier und sieben Prozent liegen. Trotz der bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten sieht das Unternehmen positive Signale, insbesondere in Bezug auf die rückläufigen Gewährleistungsrückstellungen.
