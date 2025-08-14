Knaus Tabbert AG: Halbjahreszahlen zeigen Rückgang – Analysten bleiben optimistisch!

Das bereinigte EBITDA fiel im zweiten Quartal um mehr als 50 % auf 14,2 Millionen Euro, während das bereinigte EBIT mit 5,0 Millionen Euro nur noch ein Viertel des Vorjahreswerts erreichte. Besonders im Premiumsegment gab es einen Umsatzrückgang von 17,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Eigenkapitalquote sank auf 19,4 %, während die Nettofinanzverschuldung auf 260 Millionen Euro reduziert werden konnte.

Die Knaus Tabbert AG hat am 8. August 2025 ihre Halbjahreszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht, die von der Montega AG analysiert wurden. Die Ergebnisse zeigen eine anhaltende negative Entwicklung, die sich bereits im ersten Quartal abzeichnete. Im zweiten Quartal belief sich der Umsatz auf 276,1 Millionen Euro, was einem Rückgang von 14,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung ist auf eine zurückhaltende Bestellpolitik der Handelspartner zurückzuführen, die durch konjunkturelle Unsicherheiten und hohe Lagerbestände geprägt ist. Trotz des Umsatzrückgangs konnte der Free Cashflow signifikant auf 55,5 Millionen Euro gesteigert werden, was auf ein effektives Working Capital Management und eine disziplinierte Investitionspolitik hinweist.

Das Management hat das Umsatzziel für 2025 auf etwa 1 Milliarde Euro bekräftigt, jedoch die Zielspanne für die bereinigte EBITDA-Marge auf 5,0 % bis 5,5 % gesenkt. Zum Halbjahr lag die Marge bei 4,0 %, was darauf hindeutet, dass eine spürbare operative Erholung im zweiten Halbjahr erforderlich ist, um die Ziele zu erreichen.

Die Analysten von Montega AG empfehlen, die Aktie zu kaufen, mit einem Kursziel von 28,00 Euro, das über einen Zeitraum von 12 Monaten angestrebt wird. Trotz der Herausforderungen im ersten Halbjahr und der unsicheren Branchendynamik sehen die Analysten die eingeleiteten strukturellen Maßnahmen als potenziell geeignet an, um mittelfristig zu höheren Ergebnisniveaus zurückzukehren, vorausgesetzt, die Nachfrage stabilisiert sich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Knaus Tabbert AG in einem schwierigen Marktumfeld operiert, jedoch durch strategische Maßnahmen und ein verbessertes Cashflow-Management in der Lage ist, sich auf zukünftige Herausforderungen einzustellen.

Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 14,49EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.