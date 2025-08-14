Desert Gold Ventures: Goldrausch in Westafrika mit hohem Potenzial!

Scharf betont, dass das Projekt nicht nur durch die bereits identifizierten 1,1 Millionen Unzen Gold, sondern auch durch das erhebliche Explorationspotenzial in über 30 Goldzonen gekennzeichnet ist. Der CEO plant, ein Bergbaucamp mit mehreren Millionen Unzen Gold zu entwickeln, das durch eine modulare Verarbeitungsstrategie schnell skalierbar ist. Diese Strategie ermöglicht es, sowohl bestehende als auch neu entdeckte Goldvorkommen effizient in die Produktion zu integrieren.

Desert Gold Ventures Inc. hat in einem aktuellen Interview mit CEO Jared Scharf die vielversprechenden Perspektiven des SMSZ-Projekts (Senegal Mali Shear Zone) in Mali hervorgehoben. Dieses Projekt, das sich im Goldgürtel Westafrikas befindet, zeigt bereits jetzt ein erhebliches Potenzial, obwohl in die jüngste vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) lediglich 10 % der geschätzten Goldressourcen einflossen. Die PEA weist eine prognostizierte interne Verzinsung (IRR) von 34 % und einen Nachsteuer-Cashflow von 71 Millionen US-Dollar aus, wobei die IRR bei aktuellen Goldpreisen sogar über 50 % liegt.

Ein zentraler Aspekt der Diskussion war die Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu steigern. Scharf sieht großes Potenzial in der Erschließung zusätzlicher Oxidressourcen rund um die Barani-Startergrube, was die jährliche Goldproduktion und die Lebensdauer der Mine erheblich verlängern könnte. Zudem plant das Unternehmen, die Produktionskapazität von derzeit 36 Kilotonnen pro Monat zu verdoppeln, was den Cashflow früher erhöhen würde.

In Bezug auf den globalen Goldmarkt äußerte Scharf optimistische Erwartungen. Er prognostiziert eine geldpolitische Lockerung in den USA, die tendenziell steigende Goldpreise zur Folge haben könnte. Während kurzfristig möglicherweise Gegenwind herrscht, sieht er das Unternehmen gut positioniert, um von einem langfristigen Bullenmarkt für Goldaktien zu profitieren.

Abschließend skizzierte Scharf die Vision für die nächsten drei bis fünf Jahre: Desert Gold plant, Gold aus mehreren Tagebaustätten zu fördern und gleichzeitig die Exploration in der Elfenbeinküste voranzutreiben. Diese strategische Diversifizierung soll den Aktionären sowohl Sicherheit als auch Wachstumspotenzial bieten.

Insgesamt zeigt die Analyse von GBC AG, dass Desert Gold Ventures Inc. gut aufgestellt ist, um im westafrikanischen Bergbau eine führende Rolle zu übernehmen und von den sich bietenden Chancen im Goldmarkt zu profitieren.

Die Desert Gold Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 0,070EUR auf TSX Venture (13. August 2025, 19:22 Uhr) gehandelt.