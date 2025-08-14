Aumann glänzt mit starken Halbjahreszahlen und sicherer Prognose
Aumann AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 trotz widriger Umstände beeindruckende Stärke und plant, die Next Automation Sparte weiter auszubauen.
Foto: adobe.stock.com
- Aumann AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 trotz eines herausfordernden konjunkturellen Umfelds eine robuste Ertragskraft mit einem Umsatz von 108,3 Mio. €, was einem Rückgang von 23,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA beträgt 11,4 Mio. €, mit einer EBITDA-Marge von 10,5 %, die über der für das Gesamtjahr 2025 prognostizierten Spanne von 8 bis 10 % liegt.
- Der Auftragseingang im ersten Halbjahr beträgt 90,0 Mio. €, was einem Rückgang von 30,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, insbesondere im Segment E-mobility, das um 39,1 % auf 68,1 Mio. € sank.
- Im Segment Next Automation stieg der Auftragseingang um 20,4 % auf 21,9 Mio. €, unterstützt durch einen Auftrag im mittleren einstelligen Millionenbetrag für Clean-Tech-Anwendungen.
- Aumann erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 210 bis 230 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 8 bis 10 % und plant, die Aktivitäten im Bereich Next Automation weiter zu diversifizieren.
- Aumann verfügt über eine solide Bilanz mit einer Nettoliquidität von 104,9 Mio. € und einer Eigenkapitalquote von 63,3 % zum 30. Juni 2025. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist auf der Website von Aumann verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Aumann ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,830EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,25 % im Minus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,950EUR das entspricht einem Plus von +1,01 % seit der Veröffentlichung.
-0,51 %
-1,65 %
+0,85 %
-9,30 %
-14,76 %
-19,70 %
-12,11 %
-74,94 %
ISIN:DE000A2DAM03WKN:A2DAM0
