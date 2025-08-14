JDC Group AG: Strategische Übernahme und starkes Umsatzwachstum 2025!

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die JDC Group AG ein Umsatzwachstum von 14% auf 120,9 Millionen Euro, während das EBITDA um über 23% auf 8,5 Millionen Euro stieg. Im zweiten Quartal 2025 wuchs der Umsatz um 11,2% auf 58,7 Millionen Euro, und das EBITDA erhöhte sich um 23% auf 3,5 Millionen Euro. Das Unternehmen zeigt damit eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, trotz der Herausforderungen durch den „Liberation Day“ und den damit verbundenen Marktverwerfungen.

Die JDC Group AG hat am 11. August 2025 die Übernahme von 60% der FMK-Gruppe bekannt gegeben, die voraussichtlich Ende September 2025 abgeschlossen wird. Diese Akquisition, die mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag finanziert wird, soll die Skalierung des Unternehmens beschleunigen und Synergien schaffen. Analysten von BankM AG bewerten die Aktie der JDC Group weiterhin mit „Kaufen“ und setzen ein Kursziel von 35,84 Euro für die nächsten 12 Monate.

Die Akquisition der FMK-Gruppe, die auf digitale Leadgenerierung spezialisiert ist, wird als strategischer Schritt angesehen, um die Plattform für Finanz- und Versicherungsprodukte weiter auszubauen. Die Integration der FMK-Gruppe soll nicht nur das Umsatzwachstum steigern, sondern auch die Profitabilität der JDC-Plattform erhöhen. CEO Dr. Sebastian Grabmaier erwartet, dass die Übernahme zu einem Anstieg des Konzern-EBITDA um mindestens 50% führen wird, mit dem Ziel, bis 2026 ein EBITDA von über 35 Millionen Euro zu erreichen.

Die positive Entwicklung der JDC Group wird auch durch die Anpassung der Unternehmensstruktur unterstützt, die zu Kosteneinsparungen und einer Umgliederung von Umsatz und Ertrag geführt hat. Der Geschäftsbereich Advisortech verzeichnete im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum von 8% auf 102,5 Millionen Euro, während der Advisory-Bereich sogar um 43,6% auf 26,7 Millionen Euro zulegte.

Insgesamt zeigt die JDC Group AG eine starke Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld und hebt die Prognosen für 2025 an. Der Umsatz wird nun auf 260 bis 280 Millionen Euro und das EBITDA auf 20,5 bis 22,5 Millionen Euro geschätzt. Die vollständige Analyse und weitere Informationen sind auf der Website der JDC Group verfügbar.

Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 30,45EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.