Norma Group überrascht mit Q2-Zahlen: Aktie springt trotz Rückgang!

Das Unternehmen plant, seine Kosten im Rahmen eines umfassenden Umbaus zu senken, der bis 2028 Einsparungen zwischen 82,5 und 91,5 Millionen Euro bringen soll. Bereits in diesem Jahr werden Einsparungen von etwa 4,5 Millionen Euro erwartet, insbesondere durch die Reduzierung der Standorte in China. Vorstandschef Mark Wilhelms betonte die Notwendigkeit einer strengen Kostenkontrolle und erwartet eine schrittweise Erholung der Nachfrage in den kommenden Monaten.

Die Norma Group, ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie und Autozulieferer, hat im zweiten Quartal 2025 besser abgeschnitten als erwartet, trotz anhaltender Herausforderungen durch US-Zölle und eine schwache Nachfrage aus der europäischen und chinesischen Automobilindustrie. Der Umsatz fiel um 5,2 Prozent auf 290,4 Millionen Euro, während das bereinigte EBIT um 10,4 Prozent auf 23,4 Millionen Euro zurückging. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet, was die Marktreaktion positiv beeinflusste und die Aktie um bis zu 15 Prozent steigen ließ.

Die Norma Group verfolgt eine strategische Neuausrichtung, um sich stärker auf das Geschäft mit der allgemeinen Industrie zu konzentrieren und die Abhängigkeit vom Automobilsektor zu verringern. Die Wassermanagementsparte steht zum Verkauf, was zusätzliche finanzielle Spielräume schaffen könnte. Analysten sehen Potenzial für die Aktie, insbesondere durch mögliche Verkäufe von Unternehmensbereichen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 erzielte die Norma Group einen Umsatz von 574,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge fiel auf 5,9 Prozent. Die Herausforderungen durch geopolitische Unsicherheiten und schwache Kapazitätsauslastungen in wichtigen Industrien wie der Automobilproduktion bleiben bestehen.

Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent. Die Norma Group plant, ihre Transformation zum fokussierten Industriezulieferer bis Ende 2028 abzuschließen, um sich auf nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren. Die Aktie bleibt jedoch weit von den Höchstständen von 2021 entfernt, als sie fast 50 Euro erreichte.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 17,14EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.