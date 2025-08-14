MLP SE: Rekorderlöse in H1 2025, EBIT-Ziel bleibt stabil!
MLP SE setzt im ersten Halbjahr 2025 neue Maßstäbe und blickt optimistisch in die Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- MLP SE erreichte im ersten Halbjahr 2025 mit 529 Mio. Euro einen neuen Höchststand bei den Gesamterlösen.
- Die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde mit 100 bis 110 Mio. Euro bestätigt.
- Erlöswachstum in allen Leistungsbereichen: Vorsorge (+5 %), Absicherung (+6 %), Vermögen (+2 %).
- Zentrale Bestandskennzahlen erreichten neue Höchststände: Betreutes Vermögen stieg auf 63,9 Mrd. Euro, verwaltetes Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 785 Mio. Euro.
- Mittelfristplanung bis 2028 sieht ein EBIT von 140 bis 150 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen vor.
- Die MLP Gruppe plant, von IT-Investitionen, insbesondere in Künstliche Intelligenz, zu profitieren, um Effizienzsteigerungen und Verbesserungen in der Kundenbetreuung zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das 1. Halbjahr und das 2. Quartal 2025, bei MLP ist am 14.08.2025.
Der Kurs von MLP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,2950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,09 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.088,21PKT (-0,74 %).
ISIN:DE0006569908WKN:656990
