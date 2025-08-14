Brenntag: Gewinnsturz um 71% – Was bedeutet das für die Zukunft?

Christian Kohlpaintner, der scheidende CEO von Brenntag, führte die schwachen Ergebnisse auf mehrere Faktoren zurück. Er nannte anhaltende Unsicherheiten im Markt, eine gedämpfte Kundenstimmung sowie eine gesunkene Nachfrage. Zudem hätten ungünstige Wechselkurse zwischen Euro und US-Dollar die Geschäftsentwicklung negativ beeinflusst. Die Finanzergebnisse des zweiten Quartals lagen somit unter den Erwartungen des Unternehmens.

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im zweiten Quartal 2023 einen dramatischen Rückgang seines Gewinns verzeichnet. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss fiel im Vergleich zum Vorjahr um über 71 Prozent auf lediglich 42,9 Millionen Euro. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch bei der Veröffentlichung seiner endgültigen Halbjahreszahlen bekannt. Auch die Erlöse des Dax-Konzerns schrumpften um mehr als vier Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro. Bereits Mitte Juli hatte Brenntag erste Eckdaten veröffentlicht und sein Gewinnziel für das Gesamtjahr nach unten korrigiert.

Für das Jahr 2025 rechnet der Vorstand nun mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) von lediglich 0,95 bis 1,05 Milliarden Euro. Der operative Gewinn im zweiten Quartal fiel um fast 14 Prozent auf 246,4 Millionen Euro. Diese Entwicklung zeigt, dass Brenntag mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist, die sich auf die gesamte Geschäftstätigkeit auswirken.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach der Veröffentlichung der finalen Zahlen auf "Underweight" belassen und ein Kursziel von 51,50 Euro festgelegt. Analyst Chetan Udeshi stellte fest, dass die Ergebnisse den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprachen, jedoch der Gewinn je Aktie aufgrund einer Wertberichtigung deutlich niedriger ausfiel als erwartet. Dies deutet darauf hin, dass die Marktanalysten eine vorsichtige Haltung gegenüber der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens einnehmen.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von Brenntag, dass der Chemikalienhändler vor erheblichen Herausforderungen steht, die sowohl durch externe Marktbedingungen als auch durch interne Unternehmensstrategien bedingt sind. Die Anpassungen der Gewinnprognosen und die negative Marktreaktion spiegeln die Unsicherheiten wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 54,97EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.