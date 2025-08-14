Elon Musk vs. Apple: Diskriminierung im App Store und drohende Klage!
Elon Musk, der Tech-Milliardär und CEO von xAI, hat Apple öffentlich beschuldigt, seine Apps zu diskriminieren. Musk kritisierte, dass die Anwendungen seiner Plattform X sowie des KI-Chatbots Grok nicht in den redaktionellen Empfehlungslisten des App Stores aufgenommen werden. Er argumentierte, dass Apples Verhalten dazu führe, dass nur OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, in den Download-Charts der Apple-Plattform erfolgreich sei. Musk kündigte an, rechtliche Schritte gegen Apple einzuleiten, da er dies als einen klaren Wettbewerbsverstoß ansieht. Nutzer von X wiesen jedoch darauf hin, dass andere KI-Apps wie Deepseek und Perplexity durchaus hohe Platzierungen im App Store erreicht haben, was die Vorwürfe von Musk in Frage stellt. Eine offizielle Stellungnahme von Apple steht noch aus.
Diese Auseinandersetzung ist nicht die erste rechtliche Maßnahme von Musk gegen Unternehmen, die seiner Meinung nach ungerechtfertigt handeln. Nach der Übernahme von Twitter, der Vorgängerplattform von X, sah sich Musk mit einem Rückgang der Werbeeinnahmen konfrontiert, da viele Unternehmen aufgrund der lockeren Inhaltsrichtlinien die Plattform verließen. Musk verklagte daraufhin mehrere Firmen und eine Industriegruppe, die er beschuldigte, absichtlich gegen X zu arbeiten.
Parallel zu Musks Vorwürfen wird Apple von Analysten wie Daniel Ives von Wedbush unter Druck gesetzt, seine Innovationsstrategie zu überdenken. Ives warnte, dass Apple Gefahr laufe, in der KI-Revolution hinter Konkurrenten wie Alphabet und Microsoft zurückzufallen. Er forderte Apple auf, strategische Übernahmen, wie die des KI-Startups Perplexity, in Betracht zu ziehen, um seine Position im KI-Markt zu stärken. Ives betonte, dass Apple seine Ressourcen nicht optimal ausschöpfe und dringend Talente im Bereich KI anwerben müsse.
Trotz dieser Herausforderungen zeigt die Apple-Aktie eine positive Entwicklung und könnte ihren größten Wochengewinn seit über fünf Jahren verzeichnen. Analysten heben hervor, dass Apples Investitionen in die US-Produktion und die damit verbundenen strategischen Entscheidungen die Bedenken der Anleger hinsichtlich Handelskonflikten und Innovationsmangel verringern könnten. Die Situation bleibt jedoch angespannt, da Apple weiterhin unter dem Druck steht, sich im schnelllebigen Technologiemarkt zu behaupten und seine Innovationskraft zu demonstrieren.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 233,3EUR auf Nasdaq (14. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.