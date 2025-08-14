Elon Musk vs. Apple: Diskriminierung im App Store und drohende Klage!

Elon Musk, der Tech-Milliardär und CEO von xAI, hat Apple öffentlich beschuldigt, seine Apps zu diskriminieren. Musk kritisierte, dass die Anwendungen seiner Plattform X sowie des KI-Chatbots Grok nicht in den redaktionellen Empfehlungslisten des App Stores aufgenommen werden. Er argumentierte, dass Apples Verhalten dazu führe, dass nur OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, in den Download-Charts der Apple-Plattform erfolgreich sei. Musk kündigte an, rechtliche Schritte gegen Apple einzuleiten, da er dies als einen klaren Wettbewerbsverstoß ansieht. Nutzer von X wiesen jedoch darauf hin, dass andere KI-Apps wie Deepseek und Perplexity durchaus hohe Platzierungen im App Store erreicht haben, was die Vorwürfe von Musk in Frage stellt. Eine offizielle Stellungnahme von Apple steht noch aus.

Diese Auseinandersetzung ist nicht die erste rechtliche Maßnahme von Musk gegen Unternehmen, die seiner Meinung nach ungerechtfertigt handeln. Nach der Übernahme von Twitter, der Vorgängerplattform von X, sah sich Musk mit einem Rückgang der Werbeeinnahmen konfrontiert, da viele Unternehmen aufgrund der lockeren Inhaltsrichtlinien die Plattform verließen. Musk verklagte daraufhin mehrere Firmen und eine Industriegruppe, die er beschuldigte, absichtlich gegen X zu arbeiten.