Cherry SE verschiebt Halbjahresbericht 2025: Was steckt dahinter?**

Die Neuterminierung der Veröffentlichung bietet zudem die Möglichkeit, den neuen CFO Jurjen Jongma, der am 1. September 2025 sein Amt antreten wird, frühzeitig in die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens einzubinden. Cherry SE hat bereits eine detaillierte Aufschlüsselung wesentlicher vorläufiger Kennzahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 auf ihrer Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Die Cherry SE, ein international tätiger Hersteller von Computer-Eingabegeräten, hat am 13. August 2025 bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung ihres Halbjahresberichts für das Jahr 2025 von ursprünglich geplantem 14. August auf den 26. September 2025 verschoben wird. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die noch ausstehenden Klärungen bezüglich der Abschlagszahlungen aus der Veräußerung des Hygienegeschäfts abzuwarten. Der Hintergrund dieser Verzögerung liegt in der finalen Klärung der Closing Accounts, die dem Kaufpreis zugrunde liegen, sowie der Endabrechnung der im Mai erhaltenen Abschlagszahlungen.

Cherry SE, mit Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz, ist bekannt für ihre hochwertigen Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden in den Bereichen Office, Gaming und Industrie zugeschnitten sind. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter in Deutschland, China und Österreich und hat Vertriebsbüros in mehreren Ländern, darunter die USA und Frankreich.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung hat Cherry SE am 12. August 2025 eine weitere wichtige Nachricht veröffentlicht: Die Tochtergesellschaft CHERRY Digital Health hat die offizielle Anbieterzulassung für ihren TI-Messenger erhalten. Diese Lösung ermöglicht eine sichere, DSGVO-konforme Kommunikation im Gesundheitswesen und bietet eine moderne Alternative zu herkömmlichen Kommunikationsmethoden wie Fax und Telefon. Der TI-Messenger wird in der Lage sein, den Austausch zwischen medizinischen Fachkräften zu erleichtern und plant zukünftige Erweiterungen, die Videofunktionen und KI-gestützte Automatisierungen umfassen.

Die Anbieterzulassung unterstreicht die Position von CHERRY Digital Health als führenden Anbieter im Bereich Gesundheitstechnologien und zeigt das Engagement des Unternehmens, innovative Lösungen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens bereitzustellen.

Insgesamt reflektieren diese Entwicklungen die strategischen Schritte von Cherry SE, um sowohl ihre finanziellen Berichterstattungen zu optimieren als auch ihre Produktangebote im Gesundheitssektor zu erweitern.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 0,841EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.