Brockhaus Technologies: Halbjahreszahlen 2025 – Wachstum trotz Herausforderungen!

Im Segment HR Benefit & Mobility Platform, das Bikeleasing, Probonio und Bike2Future umfasst, stiegen die Umsatzerlöse um 2,9 % auf 97,5 Millionen Euro. Ein wesentlicher Faktor für das Wachstum war der Anstieg der Umsatzerlöse aus der Verwertung von Leasing-Rückläufern, die jedoch eine niedrigere Rohertragsmarge aufweisen. Das bereinigte EBITDA in diesem Segment sank um 34,1 % auf 26,8 Millionen Euro, was auf höhere Personal- und Betriebskosten im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie zurückzuführen ist.

Die Brockhaus Technologies AG hat am 11. August 2025 vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von 111,9 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 2,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 25,1 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 22,4 % entspricht. Diese Zahlen zeigen eine deutliche Abnahme im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024, als das bereinigte EBITDA noch 37,8 Millionen Euro und eine Marge von 34,6 % betrug.

Im Segment Security Technologies (IHSE) blieben die Umsatzerlöse mit 14,4 Millionen Euro nahezu stabil im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA stieg jedoch auf 1,5 Millionen Euro, was einer signifikanten Verbesserung der EBITDA-Marge auf 10,4 % entspricht. Diese Entwicklung wurde durch einen verbesserten Produkt- und Kundenmix, insbesondere im Defense-Geschäft, begünstigt.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert. Brockhaus Technologies erwartet Umsatzerlöse zwischen 225 Millionen und 235 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 50 Millionen und 55 Millionen Euro. Diese Erwartungen reflektieren ein organisches Wachstum von 10 % bis 15 % im Vergleich zum Vorjahr, trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds.

Der Free Cashflow vor Steuern war mit -22,7 Millionen Euro deutlich negativ, was auf eine verschobene Auszahlung einer Refinanzierungstranche zurückzuführen ist. Die Nettoverschuldung stieg auf 1,01x des bereinigten EBITDA, bleibt jedoch unter dem Zielwert von 2,5x.

Insgesamt zeigt Brockhaus Technologies eine solide Leistung im ersten Halbjahr 2025, trotz der Herausforderungen im Markt, insbesondere im Fahrradsektor. Die Transformation von Bikeleasing zu einer Multi-Benefit-Plattform wird als Schlüsselstrategie für zukünftiges Wachstum angesehen. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht wird am 14. August 2025 veröffentlicht.

Die Brockhaus Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 12,93EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.