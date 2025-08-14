Stimmrechtsmitteilung: Morgan Stanley über 5 % an Delivery Hero SE!

Die Mitteilung gibt an, dass Morgan Stanley, mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, als Mitteilungspflichtiger auftritt. Am 7. August 2025 überschritt Morgan Stanley die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an Delivery Hero SE, was eine Offenlegungspflicht auslöste. Der aktuelle Gesamtstimmrechtsanteil von Morgan Stanley beträgt nun 5,08 %, bestehend aus 3,04 % direkten Stimmrechten und 2,04 % aus verschiedenen Finanzinstrumenten.

Am 13. August 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung ist von Bedeutung, da sie Informationen über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens enthält, die für Investoren und Marktteilnehmer von Interesse sind.

Im Detail zeigt die Mitteilung, dass Morgan Stanley über 8.988.455 Stimmrechte direkt verfügt, was 3,04 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Darüber hinaus hält Morgan Stanley eine Reihe von Finanzinstrumenten, die ebenfalls Stimmrechte repräsentieren. Dazu gehören unter anderem Equity Call Options und Equity Put Options, die in bestimmten Zeiträumen ausgeübt werden können. Die Gesamtzahl der Stimmrechte, die Morgan Stanley über diese Instrumente hält, beträgt 2,04 %.

Die Mitteilung hebt hervor, dass Morgan Stanley keine anderen Unternehmen kontrolliert oder von diesen kontrolliert wird, die ebenfalls Stimmrechte an Delivery Hero SE halten. Dies ist wichtig, um die Transparenz und die Eigentumsverhältnisse zu klären.

Die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen sind für die Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Aufschluss über die Einflussnahme von großen Investoren auf die Unternehmenspolitik geben können. Die Tatsache, dass Morgan Stanley nun über 5 % der Stimmrechte verfügt, könnte potenziell Auswirkungen auf Entscheidungen innerhalb des Unternehmens haben, insbesondere in Bezug auf strategische Ausrichtungen oder Unternehmensübernahmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmrechtsmitteilung von Delivery Hero SE eine wichtige Informationsquelle für Investoren darstellt, die die aktuellen Eigentumsverhältnisse und die Einflussnahme von großen institutionellen Investoren auf das Unternehmen beleuchtet.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 23,53EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.