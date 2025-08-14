Schott Pharma: Starkes Q3 2025 mit 1% Umsatzwachstum und neuen Innovationen!

Trotz eines starken Vorjahresquartals, das von hoher Nachfrage im Segment Drug Delivery Systems (DDS) geprägt war, konnte SCHOTT Pharma eine robuste Leistung zeigen. Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch das Segment Drug Containment Solutions (DCS) unterstützt, das einen Anstieg um 4 % auf 142 Millionen Euro verzeichnete. Der Umsatz im DDS-Segment hingegen fiel leicht um 2 % auf 114 Millionen Euro, was auf eine Normalisierung der Nachfrage zurückzuführen ist.

Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat am 12. August 2025 die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht, die eine solide Entwicklung zeigen. Der Umsatz stieg um 1 % auf 256 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge betrug 32,4 % (währungsbereinigt 31,7 %), was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt. Besonders hervorzuheben ist der Anteil der margenstarken High-Value-Lösungen (HVS), der im dritten Quartal 60 % des Gesamtumsatzes ausmachte.

Das EBITDA stieg signifikant um 11 % auf 83 Millionen Euro, was auf eine positive Produktmixverschiebung hin zu HVS und Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 3,0 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Im DCS-Segment stieg das EBITDA um 28 % auf 38 Millionen Euro, während das EBITDA im DDS-Segment um 2 % auf 42 Millionen Euro zurückging.

SCHOTT Pharma setzt weiterhin auf Innovation und hat im dritten Quartal neue Produkte zur Förderung der Heimtherapie eingeführt. Dazu gehört die erste großvolumige, sterile Karpule in einem Autoinjektor, die Patienten eine einfachere Selbstverabreichung von Medikamenten ermöglicht. Zudem plant das Unternehmen, seine Scope-3-Treibhausgasemissionen bis 2027 signifikant zu senken, unterstützt durch nachhaltige Technologien.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet SCHOTT Pharma mit einem organischen Umsatzwachstum von etwa 6 % und einer EBITDA-Marge von rund 28 %. Die Nachfrage nach HVS bleibt stark, was das Unternehmen optimistisch für die zukünftige Marktentwicklung stimmt. Zudem wurde Reinhard Mayer als neuer CFO ernannt, um die strategische Weiterentwicklung der Finanzorganisation voranzutreiben.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 22,95EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.