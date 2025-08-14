Salzgitter AG: Analystenmeinungen schwanken – Kaufempfehlung oder Abwarten?

Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus Jefferies die Salzgitter AG nach den gleichen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro eingestuft. Analyst Cole Hathorn berichtet, dass sich die EU-Stahlmärkte in das dritte Quartal hinein abgeschwächt haben und der Stahl- und Röhrenhersteller nicht mit einer deutlichen Erholung im zweiten Halbjahr rechnet. Dennoch wird erwartet, dass die EU-Stahlpreise im dritten Quartal ihren Boden erreichen.

Die Baader Bank hat die Salzgitter AG nach der Veröffentlichung der endgültigen Halbjahreszahlen mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro bewertet. Analyst Christian Obst hebt hervor, dass die Märkte weiterhin herausfordernd bleiben, jedoch die Prognose für die Nettoverschuldung des Unternehmens positiv ausfällt. Zudem wird eine leichte Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBT) für das zweite Halbjahr signalisiert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Salzgitter AG ebenfalls nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Analyst Andrew Jones führt die jüngste Gewinnwarnung auf Verluste aus Derivategeschäften zurück, betont jedoch, dass solche Absicherungen zum Geschäft gehören. Während die Stahlfertigung und -verarbeitung schwach verliefen, zeigte das Handelsgeschäft bessere Ergebnisse als erwartet.

Die Einschätzungen der Analysten spiegeln die Unsicherheiten und Herausforderungen wider, mit denen die Salzgitter AG konfrontiert ist. Die Stahlmärkte in der EU zeigen Anzeichen einer Abschwächung, was sich negativ auf die Geschäftserwartungen auswirkt. Dennoch gibt es auch positive Aspekte, wie die Prognose zur Nettoverschuldung und die Möglichkeit einer leichten Verbesserung im operativen Ergebnis.

Zusätzlich wird auf die potenziellen Auswirkungen von Importbeschränkungen und dem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ab Januar 2026 hingewiesen, die die Stahlpreise beeinflussen könnten. Analysten sehen in diesen Entwicklungen eine Möglichkeit für Stahlaktien, als interessante Investitionsoptionen zu fungieren, da sie als Vorlaufindikatoren für Marktbewegungen dienen können.

Insgesamt bleibt die Salzgitter AG ein Unternehmen, das trotz der Herausforderungen in der Branche, durch strategische Entscheidungen und Marktanalysen weiterhin im Fokus der Investoren steht.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 22,86EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.