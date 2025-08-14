Teheran empfängt IAEA: Neue Gespräche nach Bombardierungen der Atomanlagen
Erstmals nach den Bombardierungen iranischer Atomanlagen hat die iranische Regierung einen hochrangigen Vertreter der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) empfangen. Massimo Aparo, Vizegeneraldirektor der IAEA, reiste am Montag nach Teheran, um Gespräche über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der IAEA und dem Iran zu führen. Laut dem iranischen Außenamtssprecher Ismail Baghai war eine Besichtigung der Atomanlagen nicht vorgesehen, da Iran die Kooperation mit den Atomwächtern nach dem Krieg mit einem neuen Gesetz vorerst eingestellt hatte. IAEA-Chef Rafael Grossi betonte, dass es bei dem Treffen um die Modalitäten für die Wiederaufnahme von Atominspektionen gehe.
Die Spannungen zwischen dem Iran und dem Westen sind nach den militärischen Angriffen Israels und der USA auf iranische Atomanlagen gestiegen. Israel führte im Juni einen zwölf Tage dauernden Krieg gegen den Iran, bei dem zentrale Atomanlagen bombardiert wurden. Diese Angriffe führten zu einem neuen Höhepunkt des Misstrauens der iranischen Führung gegenüber dem Westen. Der Streit um das iranische Atomprogramm, das bereits seit Jahrzehnten besteht, wird durch die Befürchtungen des Westens verstärkt, dass der Iran Atomwaffen anstrebt. Teheran weist diese Vorwürfe zurück, während die Anreicherung von Uran auf nahezu waffenfähigem Niveau Anlass zur Sorge gibt.
Vor den militärischen Auseinandersetzungen hatten Washington und Teheran über das Nuklearprogramm verhandelt, jedoch ohne Durchbruch. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte 2018 den Wiener Atomdeal einseitig gekündigt, was die Bemühungen um eine Wiederbelebung des Abkommens stark beeinträchtigte. Nach den Angriffen war unklar, was mit den mehr als 400 Kilogramm Uran geschehen ist, die der Iran mit nahezu waffentauglichem Reinheitsgrad anreicherte. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte, dass dieses Material nicht zerstört worden sei und dass der Iran weiterhin in der Lage sei, Atomwaffen zu entwickeln, sollte die Anreicherung fortgesetzt werden.
Die IAEA hat betont, dass sie den Verbleib des angereicherten Urans überprüfen möchte, da unklar ist, wo sich dieses Material befindet. Während die iranische Führung betont, keine Atomwaffen anstreben zu wollen, wächst international die Besorgnis über die Fortschritte des Iran in der Nukleartechnologie.
