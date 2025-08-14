Teheran empfängt IAEA: Neue Gespräche nach Bombardierungen der Atomanlagen

Erstmals nach den Bombardierungen iranischer Atomanlagen hat die iranische Regierung einen hochrangigen Vertreter der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) empfangen. Massimo Aparo, Vizegeneraldirektor der IAEA, reiste am Montag nach Teheran, um Gespräche über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der IAEA und dem Iran zu führen. Laut dem iranischen Außenamtssprecher Ismail Baghai war eine Besichtigung der Atomanlagen nicht vorgesehen, da Iran die Kooperation mit den Atomwächtern nach dem Krieg mit einem neuen Gesetz vorerst eingestellt hatte. IAEA-Chef Rafael Grossi betonte, dass es bei dem Treffen um die Modalitäten für die Wiederaufnahme von Atominspektionen gehe.

Die Spannungen zwischen dem Iran und dem Westen sind nach den militärischen Angriffen Israels und der USA auf iranische Atomanlagen gestiegen. Israel führte im Juni einen zwölf Tage dauernden Krieg gegen den Iran, bei dem zentrale Atomanlagen bombardiert wurden. Diese Angriffe führten zu einem neuen Höhepunkt des Misstrauens der iranischen Führung gegenüber dem Westen. Der Streit um das iranische Atomprogramm, das bereits seit Jahrzehnten besteht, wird durch die Befürchtungen des Westens verstärkt, dass der Iran Atomwaffen anstrebt. Teheran weist diese Vorwürfe zurück, während die Anreicherung von Uran auf nahezu waffenfähigem Niveau Anlass zur Sorge gibt.