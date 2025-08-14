Beiersdorf Aktienrückkauf: 3,5 Millionen Aktien bis August 2025 zurückgekauft!

Im Zeitraum vom 4. bis 8. August 2025 erwarb Beiersdorf insgesamt 663.876 Aktien. Die Transaktionen wurden an verschiedenen Handelsplätzen durchgeführt, darunter Xetra, CBOE Europe und Turquoise Europe. Die detaillierten Käufe zeigen, dass am 4. August 58.400 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 108,28 Euro pro Aktie erworben wurden. Am 5. August wurden in mehreren Transaktionen insgesamt 92.800 Aktien zu Preisen zwischen 106,90 und 107,20 Euro gekauft. Der 6. August verzeichnete den Kauf von 129.900 Aktien, wobei der Durchschnittspreis zwischen 96,61 und 96,64 Euro lag. Am 7. August erwarb Beiersdorf 174.600 Aktien, und am 8. August wurden 194.159 Aktien zu Preisen zwischen 100,94 und 100,96 Euro erworben.

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft hat am 11. August 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm 2025 veröffentlicht. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052. Das Rückkaufprogramm wurde am 27. Mai 2025 initiiert und zielt darauf ab, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zu reduzieren und den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Insgesamt wurden im Rahmen des Rückkaufprogramms seit Beginn am 28. Mai 2025 bis zum 8. August 2025 bereits 3.492.137 Aktien zurückgekauft. Der Erwerb erfolgt durch ein von Beiersdorf beauftragtes Kreditinstitut, das die Transaktionen im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen durchführt.

Zusätzlich zur Mitteilung über das Aktienrückkaufprogramm gab Beiersdorf am 12. August 2025 die neue Gesamtzahl der Stimmrechte bekannt. Diese beträgt nun 242.600.000, wobei keine Mehrstimmrechte vorhanden sind. Diese Informationen sind für Investoren von Bedeutung, da sie die Kapitalstruktur des Unternehmens und die Stimmrechtsverhältnisse beeinflussen.

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft, mit Sitz in Hamburg, ist bekannt für ihre Marken im Bereich Hautpflege und Körperpflege. Das Unternehmen verfolgt eine langfristige Strategie zur Wertsteigerung für seine Aktionäre und setzt dabei auf Maßnahmen wie Aktienrückkäufe, um die Attraktivität der Aktie zu erhöhen. Weitere Informationen zu den Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investor Relations verfügbar.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 101,0EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.