UmweltBank AG: Zinsergebnis sprengt Erwartungen – 61,2 % Wachstum im 1. Halbjahr!

Im Kreditgeschäft, das als zweite Säule des Finanzergebnisses gilt, hat die UmweltBank aufgrund von Eigenkapitalrestriktionen selektiv agiert, was zu einem Rückgang des ausstehenden Kreditvolumens auf 3,21 Milliarden Euro führte (31.12.2024: 3,46 Milliarden Euro). Das Finanzergebnis blieb mit 13,87 Millionen Euro (Vorjahr: 17,95 Millionen Euro) auf hohem Niveau, während das Provisions- und Handelsergebnis auf 3,66 Millionen Euro (Vorjahr: 2,33 Millionen Euro) anstieg.

Die UmweltBank AG hat im ersten Halbjahr 2025 eine signifikante Steigerung ihres Zinsergebnisses um 61,2 % auf 28,82 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (17,88 Millionen Euro) erzielt. Diese positive Entwicklung ist auf die Fokussierung auf den Ausbau des Einlagengeschäfts zurückzuführen, das fristenkongruent bei der Europäischen Zentralbank (EZB) mit einer Zinsmarge von 100 bis 120 Basispunkten risikofrei angelegt werden kann. Die Marketingmaßnahmen, die Digitalisierung und die Einführung neuer Produkte führten zu einem Anstieg der Privatkundeneinlagen um 140 Millionen Euro.

Die operativen Kosten stiegen auf 35,33 Millionen Euro (Vorjahr: 29,37 Millionen Euro), was vor allem auf Investitionen in die IT zur Unterstützung der Digitalisierung zurückzuführen ist. Zudem erhöhten sich die Risikozuwendungen für Kundenkredite auf 4,01 Millionen Euro (Vorjahr: 0,09 Millionen Euro), was zu einem Vorsteuerergebnis von 6,69 Millionen Euro (Vorjahr: 8,73 Millionen Euro) führte.

Das Management der UmweltBank hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, mit einem erwarteten Vorsteuerergebnis zwischen 5 Millionen und 10 Millionen Euro. Für das zweite Halbjahr wird ein Anstieg des Zinsergebnisses auf 60 bis 65 Millionen Euro sowie des Finanzergebnisses auf 18 bis 20 Millionen Euro prognostiziert. Ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Einlagengeschäfts ist das im Juni 2025 eingeführte Girokonto „UmweltGiro“, das großes Neukundenpotenzial verspricht.

Die Beendigung der Sonderprüfung durch die Bafin könnte ebenfalls positive Auswirkungen auf die Kreditvergabe haben, da die Kapitalanforderungen perspektivisch gesenkt werden könnten. GBC AG hat das Kursziel für die UmweltBank AG auf 10,40 Euro bis zum 31. Dezember 2026 festgelegt und empfiehlt den Kauf der Aktie.

Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 5,13EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.