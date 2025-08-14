Semperit AG: Positive Trendwende im Halbjahresbericht 2025 trotz Rückgang

Die positive Entwicklung im zweiten Quartal wird durch einen Anstieg der Auftragslage unterstützt, der ab März 2025 begann. CEO Manfred Stanek äußerte sich optimistisch über die zukünftige Geschäftsentwicklung und betonte, dass sowohl der Auftragseingang als auch der Auftragsstand per Ende Juni über dem Niveau des Vorjahres liegen. Die Semperit-Gruppe plant, die Marktposition in allen Geschäftsbereichen durch Produktinnovationen und Effizienzsteigerungen weiter zu stärken.

Am 13. August 2025 veröffentlichte die Semperit AG Holding ihren Halbjahresfinanzbericht für das erste Halbjahr 2025. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds zeigt das Unternehmen im zweiten Quartal eine signifikante Verbesserung seiner operativen Ergebnisse. Der Umsatz der Semperit-Gruppe belief sich im ersten Halbjahr auf 320,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von 7,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA fiel um 35,2 % auf 30,7 Millionen Euro. Im zweiten Quartal konnte jedoch eine Erholung festgestellt werden, mit einem EBITDA von 19,6 Millionen Euro, was einer Steigerung von 76,2 % im Vergleich zum ersten Quartal entspricht.

Die Bilanz des Unternehmens bleibt robust, mit einer Eigenkapitalquote von 45,5 % und einer Liquidität von 112,9 Millionen Euro. Der Free Cashflow betrug 13,9 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang darstellt. Der Ausblick für das operative EBITDA für das gesamte Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt und liegt in einer Bandbreite von 65 bis 85 Millionen Euro.

Die beiden Divisionen der Semperit-Gruppe, Semperit Industrial Applications (SIA) und Semperit Engineered Applications (SEA), zeigen unterschiedliche Entwicklungen. Die Division SIA erzielte einen Umsatz von 133,6 Millionen Euro, während die Division SEA einen Umsatz von 186,9 Millionen Euro verzeichnete. Beide Divisionen mussten Rückgänge im EBITDA hinnehmen, wobei die Division SEA besonders stark betroffen war.

Insgesamt zeigt der Halbjahresbericht der Semperit AG Holding, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen im Markt eine positive Trendwende im zweiten Quartal verzeichnen konnte. Die Strategie zur Stärkung der Marktposition und die Fokussierung auf Produktinnovationen könnten in der zweiten Jahreshälfte zu einer weiteren Erholung führen.

Die Semperit Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 13,02EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.