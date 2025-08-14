HHLA glänzt mit 16,3% Umsatzplus: Positive Halbjahreszahlen 2025!

Die HHLA profitiert von einem Anstieg im Containerumschlag, der um 7,9 Prozent auf 3,172 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Units) wuchs. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg im Intermodal-Segment, wo der Containertransport um 19,6 Prozent auf 997.000 TEU zulegte. Diese positive Entwicklung ist auf eine verstärkte Nachfrage im Straßen- und Schienenverkehr zurückzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit den norddeutschen und adriatischen Seehäfen.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat am Donnerstag ihre Halbjahreszahlen für 2025 veröffentlicht, die eine positive Geschäftsentwicklung zeigen, trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Der Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Halbjahr um 16,3 Prozent auf 884,5 Millionen Euro, während das Betriebsergebnis (EBIT) um 34,8 Prozent auf 79,4 Millionen Euro zulegte. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 9,0 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern betrug 19,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 44,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Unternehmenschefin Angela Titzrath, die im Juni ihren Rückzug angekündigt hatte, betonte, dass die HHLA trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten gut aufgestellt sei. Sie wird im Oktober von Jeroen Eijsink abgelöst, der zuvor das litauische Transportunternehmen Girteka leitete. Der Rücktritt von Titzrath und die damit verbundenen Veränderungen im Management haben bei Aktionären für Unruhe gesorgt, insbesondere in Bezug auf eine kürzlich beschlossene Dividendensenkung.

Die HHLA hat zudem von der strategischen Partnerschaft mit der weltgrößten Containerreederei MSC profitiert, die im November 2022 einen Anteil von bis zu 49,9 Prozent an der HHLA übernommen hat. Diese Zusammenarbeit wird als umstritten, aber potenziell vorteilhaft für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens angesehen.

Im Segment Immobilien verzeichnete die HHLA eine stabile Entwicklung mit nahezu voller Vermietung, während die Umsatzerlöse leicht um 1,8 Prozent auf 23,4 Millionen Euro stiegen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert, mit einer erwarteten EBIT-Entwicklung zwischen 195 und 215 Millionen Euro.

Insgesamt zeigt die HHLA eine robuste Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld, was auf die Stärke ihrer integrierten Logistiklösungen und die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Marktbedingungen hinweist.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,90EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.