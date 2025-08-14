AMD testet letzte markante Hürde

Anfang Juli wurde auf eine erfolgreiche Beendigung eines mittelfristigen Abwärtstrends, bestehend seit Anfang 2024 hingewiesen, Ziele wurden seinerzeit bei 174,05 und 178,28 US-Dollar ausgewiesen. Letzteres hat AMD im Laufe dieser Woche erreicht und könnte an dieser Stelle kurzzeitig zur Unterseite abprallen. Im Anschluss aber wären weitere Gewinne bis an das Jahreshoch aus 2024 bei 227,30 US-Dollar möglich und würden sich fortlaufend für ein Long-Investment anbieten. Gerät der Wert dagegen vorher unter Druck und setzt auf Tagesbasis mindestens unter 160,00 US-Dollar zurück, müssten temporäre Abschläge auf 147,75 und darunter in den Bereich von 139,92 US-Dollar eingeplant werden. Dagegen spricht aber die erfolgreiche Auflösung der jüngsten Konsolidierung, sodass nun wieder eine ausgeprägte Rallyephase anstehen dürfte.

1. Long-Position bei 183,41 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 167,75 US-Dollar platzieren. Kursziel 227,30 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2CTC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,64 - 1,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 164,512 US-Dollar Basiswert: AMD Inc. KO-Schwelle: 164,512 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 183,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 227,30 US-Dollar Hebel: 9,52 Kurschance: + 225 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1CBQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,93 - 1,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 206,1426 US-Dollar Basiswert: AMD Inc. KO-Schwelle: 206,1426 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 183,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,09 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

