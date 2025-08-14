Ab hier knallen die Sektkorken

Seit einem Wert von 1,0176 US-Dollar aus Anfang Januar befindet sich das Währungspaar EUR/USD mittlerweile im Rallyemodus und konnte im Frühjahr die markante Barriere von 1,12 US-Dollar knacken und damit eine volatile Seitwärtsbewegung der letzten Monate erfolgreich zur Oberseite auflösen. Die Folge war ein Kaufsignal direkt in den favorisierten Zielbereich um 1,1815 US-Dollar. Seit Anfang Juli konsolidiert das Paar nun in einer mutmaßlich inversen SKS-Formation, die klare Hinweise auf eine Rallyefortsetzung liefert.

Aus technischer Sicht ergibt sich für das Paar EUR/USD erst oberhalb von 1,1755 US-Dollar ein mögliches Kaufsignal in Richtung des Jahreshochs von 1,1830 US-Dollar. Zuvor wäre allerdings die Ausbildung einer ausgeprägteren rechten Schulter wünschenswert, was mit kurzzeitigen Abwärtsrisiken zurück in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) bei 1,1573 US-Dollar verbunden wäre. Dieses Niveau könnte im Anschluss als Sprungbrett für einen nachhaltigen Ausbruch dienen. Geht es dagegen unter 1,1537 US-Dollar talwärts, würde die Gefahr eines erneuten Tests der Augusttiefs bei 1,1391 US-Dollar aufkommen. An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald das Paar EUR/USD über 1,1755 US-Dollar auf Tagesbasis zulegt, würden sich die Hinweise auf eine Rallyefortsetzung zunächst auf 1,1830 und später 1,1864 US-Dollar verdichten und könnten für ein Long-Investment herhalten. Dies könnte beispielsweise durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY3MS1 bewerkstelligt werden. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,06 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 1,1650 US-Dollar aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein Stopp-Kurs von 1,23 Euro ergeben. Der Anlagehorizont wäre hierbei auf nur wenige Tage bis Wochen begrenzt.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3MS1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,66 - 1,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1506 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1506 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,1700 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,06 Euro Hebel: 59,90 Kurschance: + 80 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

