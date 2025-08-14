BlackRock auf Rekordjagd

Nach dem erfolgreichen Kurssprung über das Rekordhoch aus Anfang dieses Jahres von 1.082 US-Dollar wurde für die BlackRock-Aktie ein Folgeanstieg an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement und nächste mittelfristige Zielzone um 1.200 US-Dollar favorisiert. In der Spitze erreichte der Wert in dieser Woche ein Hoch bei 1.171 US-Dollar, was das bullische Momentum klar unterstreicht. Durch den Einsatz des weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsscheins WKN DU0GHY ließe sich bei einem unmittelbaren Investment aber noch eine Rendite von 25 Prozent auf der Long-Seite herausholen. Deutlich schwächere Kursmuster würden sich für das BlackRock-Papier dagegen unterhalb von 1.121 US-Dollar ergeben, es müsste dann zwingend mit einem Rücklauf auf das Januarhoch bei 1.082 US-Dollar gerechnet werden. Tiefer als 1.056 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich eine größere 123-Konsolidierung hervorrufen und Abschläge sogar bis auf 893 US-Dollar ermöglichen.

1. Long-Position bei 1.158 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 1.120 US-Dollar platzieren. Kursziel 1.200 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BlackRock Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0GHY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,32 - 1,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.005,2139 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 1.005,2139 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.158,47 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.200 US-Dollar Hebel: 7,34 Kurschance: + 25 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2NZT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,19 - 2,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.411,8677 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 1.411,8677 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.158,47 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,41 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

