Evotec, Kuros Biosciences & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Kuros Biosciences
|+8,04 %
|Biotechnologie
|🥈
|adesso
|+7,03 %
|Informationstechnologie
|🥉
|JanOne
|+6,72 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|BYD Electronic (International)
|-5,38 %
|Elektrogeräte
|🟥
|Karoon Energy
|-5,61 %
|Öl/Gas
|🟥
|Coherent
|-20,29 %
|Elektrogeräte
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Lilium Registered (A)
|Luftfahrt und Raumfahrt
|🥈
|Kuros Biosciences
|Biotechnologie
|🥉
|Battery X Metals
|Rohstoffe
|ThyssenKrupp
|Stahl und Bergbau
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|BYD
|Fahrzeugindustrie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Evotec
|78
|Biotechnologie
|🥈
|TUI
|73
|Hotels/Tourismus
|🥉
|TeamViewer
|57
|Informationstechnologie
|Eckert & Ziegler
|53
|Gesundheitswesen
|Almonty Industries
|42
|Rohstoffe
|DroneShield
|37
|Sonstige Technologie
Kuros Biosciences
Wochenperformance: -3,93 %
Wochenperformance: -3,93 %
Platz 1
adesso
Wochenperformance: -6,32 %
Wochenperformance: -6,32 %
Platz 2
JanOne
Wochenperformance: -5,43 %
Wochenperformance: -5,43 %
Platz 3
BYD Electronic (International)
Wochenperformance: +6,24 %
Wochenperformance: +6,24 %
Platz 4
Karoon Energy
Wochenperformance: -5,61 %
Wochenperformance: -5,61 %
Platz 5
Coherent
Wochenperformance: -18,49 %
Wochenperformance: -18,49 %
Platz 6
Lilium Registered (A)
Wochenperformance: +1.500,00 %
Wochenperformance: +1.500,00 %
Platz 7
Kuros Biosciences
Wochenperformance: -3,93 %
Wochenperformance: -3,93 %
Platz 8
Battery X Metals
Wochenperformance: +9,39 %
Wochenperformance: +9,39 %
Platz 9
ThyssenKrupp
Wochenperformance: +0,42 %
Wochenperformance: +0,42 %
Platz 10
Metaplanet
Wochenperformance: -1,77 %
Wochenperformance: -1,77 %
Platz 11
BYD
Wochenperformance: +0,69 %
Wochenperformance: +0,69 %
Platz 12
Evotec
Wochenperformance: -0,06 %
Wochenperformance: -0,06 %
Platz 13
TUI
Wochenperformance: +8,57 %
Wochenperformance: +8,57 %
Platz 14
TeamViewer
Wochenperformance: -0,61 %
Wochenperformance: -0,61 %
Platz 15
Eckert & Ziegler
Wochenperformance: -4,15 %
Wochenperformance: -4,15 %
Platz 16
Almonty Industries
Wochenperformance: +15,35 %
Wochenperformance: +15,35 %
Platz 17
DroneShield
Wochenperformance: +5,31 %
Wochenperformance: +5,31 %
Platz 18
