    Evotec, Kuros Biosciences & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Kuros Biosciences +8,04 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥈 adesso +7,03 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 JanOne +6,72 % Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🟥 BYD Electronic (International) -5,38 % Elektrogeräte Forum Nachrichten
    🟥 Karoon Energy -5,61 % Öl/Gas Forum Nachrichten
    🟥 Coherent -20,29 % Elektrogeräte Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Lilium Registered (A) Luftfahrt und Raumfahrt Forum Nachrichten
    🥈 Kuros Biosciences Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥉 Battery X Metals Rohstoffe Forum Nachrichten
      ThyssenKrupp Stahl und Bergbau Forum Nachrichten
      Metaplanet Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      BYD Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Evotec 78 Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥈 TUI 73 Hotels/Tourismus Forum Nachrichten
    🥉 TeamViewer 57 Informationstechnologie Forum Nachrichten
      Eckert & Ziegler 53 Gesundheitswesen Forum Nachrichten
      Almonty Industries 42 Rohstoffe Forum Nachrichten
      DroneShield 37 Sonstige Technologie Forum Nachrichten




    Evotec, Kuros Biosciences & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.