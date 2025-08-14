Energiekontor mit deutlichem Gewinnwachstum im ersten Halbjahr
- Fortschritte in der Projektentwicklung stützen Umsatz.
- Umsatz bei 76 Millionen Euro, leicht unter Vorjahr.
- Vorsteuergewinn steigt um 70% auf 28,3 Millionen Euro.
BREMEN (dpa-AFX) - Fortschritte bei der Projektentwicklung haben Energiekontor im ersten Halbjahr gestützt. Dem stand gleichwohl ein schwaches Windaufkommen gegenüber, das den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks im ersten Halbjahr teils etwas bremste. Der Umsatz lag mit 76 Millionen Euro 2 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Allerdings wuchs die Gesamtleistung deutlich wegen laufender Planungstätigkeiten sowie im Bau befindlicher Wind und Solarprojekte. Der Vorsteuergewinn schnellte hingegen um rund 70 Prozent auf 28,3 Millionen Euro nach oben. Für 2025 plant der Vorstandsvorsitzende Peter Szabo hier weiterhin mit 70 bis 90 Millionen Euro - nach gut 36 Millionen im vergangenen Jahr. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im ersten Halbjahr mit 24 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 47,55 auf Tradegate (14. August 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -2,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 660,16 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 154,00EUR.
Die Kapitalerhöhung und der gescheiterte Projektverkauf von Orsted, dürfte vielleicht sogar der Hauptgrund des Kursrutsches bei den EE Aktien sein.
Der Juli war ja bekanntlich ein schlechter Sommermonat in Deutschland.
Aktie gerät unter Strom. Kursziel 100€