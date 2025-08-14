Energiekontor mit deutlichem Gewinnwachstum im ersten Halbjahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 47,55 auf Tradegate (14. August 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -2,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 660,16 Mio..

Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 154,00EUR.