PAUL HARTMANN AG / Januar bis Juni 2025: HARTMANN behauptet sich in ...

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Januar bis Juni 2025: HARTMANN behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld
    Heidenheim (ots) -

    - Umsatzerlöse steigen auf 1.214,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 1,6 %
    - Bereinigtes EBITDA liegt bei 125,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei 10,4 %
    - Transformationsprogramm trägt wesentlich zum Ergebnis bei - Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen wird die Ergebnisprognose für 2025 um 10 Mio. EUR auf eine Bandbreite von 250 bis 290 Mio. EUR reduziert

    Im ersten Halbjahr 2025 hat sich HARTMANN in einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld behauptet. Ein organisches Umsatzwachstum von 1,6 % führte zu Umsatzerlösen in Höhe von 1.214,0 Mio. EUR.

    HARTMANN war dabei von einer allgemein schwächeren Entwicklung in einigen Absatzmärkten betroffen, speziell in den beiden Märkten für verschreibungspflichtige Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.

    Das bereinigte EBITDA lag mit 125,8 Mio. EUR um 10,1 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite belief sich auf 10,4 %. Diese Ergebnisentwicklung ist vor allem auf vorgelagerte höhere Vertriebs- und Marketingausgaben im Rahmen der Einführung neuer Produkte sowie auf Materialkostensteigerungen insbesondere bei Zellstoff zurückzuführen.

    HARTMANN hat im zweiten Quartal erfolgreich sein SAP-System auf S/4 HANA umgestellt.

    Umsatzentwicklung der Segmente

    Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement ist erneut gestiegen. Dazu trug insbesondere der strategisch wichtige Bereich der Inkontinenzhosen bei.

    Im Segment Wundversorgung verzeichnete v. a. die moderne Wundversorgung mit atraumatischen Verbandstoffen wie Zetuvit Plus Silicone Border ein Wachstum.

    Das Segment Infektionsmanagement entwickelte sich insgesamt stabil, in den einzelnen Produktgruppen jedoch uneinheitlich. Während die Umsätze bei Flächen- und Händedesinfektion stiegen, war das Handelsgeschäft mit Schutzprodukten rückläufig.

    Das Segment Komplementäre Divisionen blieb im ersten Halbjahr 2025 auf dem Umsatzniveau des Vorjahres.

    Ausblick 2025

    HARTMANN setzt sein Transformationsprogramm weiter konsequent fort. Es wird im laufenden Geschäftsjahr mit weiteren etwa 50 Mio. EUR zum Ergebnis beitragen.

    Für das Geschäftsjahr 2025 plant HARTMANN weiterhin mit einem moderaten Umsatzwachstum. Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen reduziert HARTMANN die Prognose für das bereinigte EBITDA von bisher 260 bis 300 Mio. EUR auf 250 bis 290 Mio. EUR.

    Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations .

    Paul Hartmann

    -2,45 %
    -2,44 %
    -4,00 %
    -2,83 %
    +23,08 %
    -15,79 %
    -25,00 %
    +57,24 %
    ISIN:DE0007474041WKN:747404

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie

    Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 245 auf Tradegate (13. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -2,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 869,89 Mio..

    Paul Hartmann zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
