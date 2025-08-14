PAUL HARTMANN AG / Januar bis Juni 2025: HARTMANN behauptet sich in ...

OTS
Januar bis Juni 2025: HARTMANN behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld
Heidenheim (ots) -
- Umsatzerlöse steigen auf 1.214,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 1,6 %
- Bereinigtes EBITDA liegt bei 125,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei 10,4 %
- Transformationsprogramm trägt wesentlich zum Ergebnis bei - Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen wird die Ergebnisprognose für 2025 um 10 Mio. EUR auf eine Bandbreite von 250 bis 290 Mio. EUR reduziert
Im ersten Halbjahr 2025 hat sich HARTMANN in einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld behauptet. Ein organisches Umsatzwachstum von 1,6 % führte zu Umsatzerlösen in Höhe von 1.214,0 Mio.
EUR.
HARTMANN war dabei von einer allgemein schwächeren Entwicklung in einigen Absatzmärkten betroffen, speziell in den beiden Märkten für verschreibungspflichtige Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.
Das bereinigte EBITDA lag mit 125,8 Mio. EUR um 10,1 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite belief sich auf 10,4 %. Diese Ergebnisentwicklung ist vor allem auf vorgelagerte höhere Vertriebs- und Marketingausgaben im Rahmen der Einführung neuer Produkte sowie auf Materialkostensteigerungen insbesondere bei Zellstoff zurückzuführen.
HARTMANN hat im zweiten Quartal erfolgreich sein SAP-System auf S/4 HANA umgestellt.
Umsatzentwicklung der Segmente
Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement ist erneut gestiegen. Dazu trug insbesondere der strategisch wichtige Bereich der Inkontinenzhosen bei.
Im Segment Wundversorgung verzeichnete v. a. die moderne Wundversorgung mit atraumatischen Verbandstoffen wie Zetuvit Plus Silicone Border ein Wachstum.
Das Segment Infektionsmanagement entwickelte sich insgesamt stabil, in den einzelnen Produktgruppen jedoch uneinheitlich. Während die Umsätze bei Flächen- und Händedesinfektion stiegen, war das
Handelsgeschäft mit Schutzprodukten rückläufig.
Das Segment Komplementäre Divisionen blieb im ersten Halbjahr 2025 auf dem Umsatzniveau des Vorjahres.
Ausblick 2025
HARTMANN setzt sein Transformationsprogramm weiter konsequent fort. Es wird im laufenden Geschäftsjahr mit weiteren etwa 50 Mio. EUR zum Ergebnis beitragen.
Für das Geschäftsjahr 2025 plant HARTMANN weiterhin mit einem moderaten Umsatzwachstum. Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen
reduziert HARTMANN die Prognose für das bereinigte EBITDA von bisher 260 bis 300 Mio. EUR auf 250 bis 290 Mio. EUR.
Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations .
Pressekontakt:
Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info
ISIN: DE0007474041
Mal abwarten, ob sie auch ein bisschen aktivistisch werden. Bei der Schweizer Tochter IVF Hartmann proben ja immer noch einige Minderheitsaktionäre den Aufstand, um das Management zu einem aktionärsfreundlicherem Kurs zu bewegen - das hat dem Aktienkurs dort bisher gut getan und hatte scheinbar auch ansonsten Erfolg, im letzten Jahr wurde eine Sonderdividende erreicht: https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/ivf-hartmann-aktie-steigt-aktionarsgruppe-will-deutlich-hoehere-dividende-erzwingen-1034477065
In diesem Artikel wird die Frage beantwortet, was nun mit den leer stehenden Produktions- und Lagerhallen in Heidenheim passiert, sie sollen vermietet werden: https://www.hz.de/lokales/heidenheim/so-hat-die-paul-hartmann-ag-laut-chefin-britta-fuenfstueck-die-trendwende-geschafft
- Ein "Transformationsprogramm" ist meines Erachtens eine gute Sache, doch scheinen mir die errechneten Wertbeiträge von Frau Kleinstück sehr positiv berechnet zu werden. Es werden Nettobeiträge des Programms für 2024 von EUR 220m ausgewiesen. Im Umkehrschluss heisst dies, dass ohne das Programm das bereinigte EBITDA für 2024 statt bei EUR 261m bei EUR 41m gelegen hätte. 2019 waren es EUR 212m. Ich denke ein grosser Teil des "Transformationsprogramms" würde bei den meisten Unternehmen als "normales Wirtschaften" verbucht.
- Bereinigtes EBITDA scheint die Hauptfinanzkennzahl für das Management zu sein. Die variable Vorstandsvergütung stieg von EUR 2.3m auf EUR 4.0m, ein satter Anstieg von 74% gegenüber dem Vorjahr.
- Der den Aktionären zurechenbare freie Cashflow (die besser Kennzahl als adj. EBITDA) zeichnet ein eher düsteres Bild. Hartmann weist einen Wert für den Free Cash-Flow von EUR 50m aus (Seite 50 Geschäftsbericht). Davon müssen aber noch die Leasingkosten EUR 26m und Zinskosten EUR 11m abgezogen werden. Für den Aktionär bleiben danach noch EUR 13m übrig, welche die Dividenden an die Aktionäre von EUR 28m nicht einmal zu decken vermögen. Selbst, wenn man den freien Cash Flow um die Zunahme des Working Capitals (Vorräte, Forderungen, Kreditoren, ...) von EUR 17m korriegiert kommt man bloss auf EUR 30m und damit gerade auf die Divi Zahlung. Die Cash-Ausflüsse an Minderheitsaktionäre von Tochtergesellschaften sind hier nicht mal eingerechnet.
- Aktuell erwirtschaftet die Hartmann einen bereinigten operativen Cash Flow (nach Steuern, Zins- und Leasingkosten) von ca. EUR 177m. Davon werden stolz EUR 155m (Durchschnitt der letzten 4 Jahre, Seite 11 GB) investiert, so dass gut EUR 20m übrigbleiben. So hohe Investitionen würde ich verstehen, wenn sich diese in Wachstum von ca. 10% p.a. niederschlagen würde. Schaut man sich jedoch Umsatzentwicklung 2019 (vor Corona) von EUR 2'187m auf EUR 2'408 im Jahr 2024 an, ergibt sich ein jährliches Wachstum von 1.9%. Dies liegt wohl unter der Inflationsrate im Euroraum währen dieses Zeitraums.
- Die Investitionen müssten wieder auf ein Level von EUR 100m (oder lieber noch drunter) fallen, damit Hartmann für die Aktionäre interessant wird. Dann hätte man einen den Aktionären zurechenbaren FCF von EUR 75m was bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von EUR 865m 8.7% entspricht. Ein angemessener Wert für ein Unternehmen, das 2% pro Jahr wächst.
- Solang der Erfolg des Managements aber nicht via ein Kennzahl wie ROIC (return on invested capital) gemessen wird, wird Frau Kleinstück und Co. auch weiterhin versuchen den EBITDA zu maximieren und dafür den gesamten Cash Flow in irgendwelche Investitionen stecken, auch wenn diese sich bloss marginal rentieren.
- 4 Jahre sollten für ein massives Investitionsprogramm reichen. Sollten die Investitionen in diesem Jahr nicht drastisch zurückkommen, gehe ich davon aus, dass das aktuelle Level beibehalten wird. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als meine Position zu spülen und das Geld in Unternehmen mit besserer Kapitalallokation zu stecken.
Bis dahin beste Grüsse
Kiskosky
Man muss auch berücksichtigen, dass Hartmann in den schwierigen Jahren 2022 und 2023 der Dividendenkontinuität Vorrang gegeben und 78% bzw. 100% ausgeschüttet hatte.
Insofern finde ich den Dividendenvorschlag angemessen.
Formal/rechtlich ist sowieso der Einzelabschluss maßgeblich.