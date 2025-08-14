NorUDCA von Shilpa Medicare schreibt Geschichte als weltweit erste zugelassene NAFLD-Therapie

RAICHUR, Indien, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- In einem Meilenstein für die globale Hepatologie und die pharmazeutische Innovation in Indien hat Shilpa Medicare Limited (BSE: 530661) (NSE: SHILPAMED) die weltweit erste behördliche Zulassung der indischen Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) für Nor Ursodeoxycholic Acid (NorUDCA) Tabletten 500 mg erhalten, die erste jemals zugelassene Therapie zur Behandlung von NAFLD.

„Die Zulassung von NorUDCA ist ein Sprung des Wandels – nicht nur für Shilpa Medicare, sondern für Millionen von Menschen, die im Stillen an einer Lebererkrankung leiden. Wir fühlen uns geehrt, als erstes Unternehmen weltweit diese innovative Therapie für Patienten anbieten zu können. Das zeigt, wie sehr wir uns dafür einsetzen, neue Gesundheitslösungen zu entwickeln und den Zugang zu lebensverändernden Behandlungen in ganz Indien und darüber hinaus zu verbessern. Wir freuen uns, NorUDCA sofort in Indien auf den Markt bringen zu können, und bemühen uns aktiv um die weltweite Zulassung, damit diese lebenswichtige Therapie Patienten überall in Not erreicht."

Shilpa Medicare ist bestrebt, NorUDCA in Indien schnell zu vermarkten und internationale Zulassungswege zu beschreiten, um Patienten weltweit diese lebensverändernde Behandlung zugänglich zu machen.

Informationen zu Shilpa Medicare Limited:

Shilpa Medicare Limited ist ein voll integrierter Pharmakonzern, der sich auf innovative Wirkstoffe für die Onkologie und Nicht-Onkologie, Peptide, Polymere, neue biologische Wirkstoffe und differenzierte fertige Dosierungsformulierungen wie oral verteilbare Filme und transdermale Pflaster spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet globalen Pharmapartnern umfassende CDMO-Dienstleistungen an und wird dabei von vier fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungszentren und sieben Produktionsstätten unterstützt, die Innovation und Qualität im Gesundheitswesen konsequent vorantreiben. www.vbshilpa.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2489785/Shilpa_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/norudca-von-shilpa-medicare-schreibt-geschichte-als-weltweit-erste-zugelassene-nafld-therapie-302529866.html