NorUDCA von Shilpa Medicare schreibt Geschichte als weltweit erste zugelassene NAFLD-Therapie
- Shilpa Medicare erhält als weltweiter Pionier die Zulassung für NorUDCA und bietet damit neue Hoffnung für über eine Milliarde Menschen, die von nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) betroffen sind
- Die NAFLD betrifft 1 von 4 Menschen weltweit (1,2 Milliarden), davon 188 Millionen Patienten in Indien. Die meisten werden nicht diagnostiziert, bis irreversible Schäden auftreten.
- Ein Durchbruch für die Gesundheit der Leber: NorUDCA verfügt über einen neuartigen dualen Wirkmechanismus, der entzündungshemmende Eigenschaften mit einer verbesserten Regulierung der Gallensäuren kombiniert. Diese innovative Therapie verspricht, das Fortschreiten der NAFLD zu schweren Lebererkrankungen wie NASH, Zirrhose und Leberversagen aufzuhalten.
- Klinisch erprobt und sicher: Robuste klinische Studien belegen die signifikante Überlegenheit von NorUDCA gegenüber Placebo in Bezug auf die Wirksamkeit, mit einem ausgezeichneten Sicherheitsprofil, bei dem keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet wurden
RAICHUR, Indien, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- In einem Meilenstein für die globale Hepatologie und die pharmazeutische Innovation in Indien hat Shilpa Medicare Limited (BSE: 530661) (NSE: SHILPAMED) die weltweit erste behördliche Zulassung der indischen Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) für Nor Ursodeoxycholic Acid (NorUDCA) Tabletten 500 mg erhalten, die erste jemals zugelassene Therapie zur Behandlung von NAFLD.
Vishnukant Bhutada, geschäftsführender Direktor von Shilpa Medicare, begrüßte die Zulassung als einen „Sprung des Wandels":
„Die Zulassung von NorUDCA ist ein Sprung des Wandels – nicht nur für Shilpa Medicare, sondern für Millionen von Menschen, die im Stillen an einer Lebererkrankung leiden. Wir fühlen uns geehrt, als erstes Unternehmen weltweit diese innovative Therapie für Patienten anbieten zu können. Das zeigt, wie sehr wir uns dafür einsetzen, neue Gesundheitslösungen zu entwickeln und den Zugang zu lebensverändernden Behandlungen in ganz Indien und darüber hinaus zu verbessern. Wir freuen uns, NorUDCA sofort in Indien auf den Markt bringen zu können, und bemühen uns aktiv um die weltweite Zulassung, damit diese lebenswichtige Therapie Patienten überall in Not erreicht."
Shilpa Medicare ist bestrebt, NorUDCA in Indien schnell zu vermarkten und internationale Zulassungswege zu beschreiten, um Patienten weltweit diese lebensverändernde Behandlung zugänglich zu machen.
Informationen zu Shilpa Medicare Limited:
Shilpa Medicare Limited ist ein voll integrierter Pharmakonzern, der sich auf innovative Wirkstoffe für die Onkologie und Nicht-Onkologie, Peptide, Polymere, neue biologische Wirkstoffe und differenzierte fertige Dosierungsformulierungen wie oral verteilbare Filme und transdermale Pflaster spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet globalen Pharmapartnern umfassende CDMO-Dienstleistungen an und wird dabei von vier fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungszentren und sieben Produktionsstätten unterstützt, die Innovation und Qualität im Gesundheitswesen konsequent vorantreiben. www.vbshilpa.com
