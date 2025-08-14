PNE AG: Starkes Halbjahresergebnis - Operativer Erfolg!
Trotz schwacher Winde segelt PNE AG mit neuen Projekten und Genehmigungen in eine vielversprechende Zukunft, während finanzielle Herausforderungen gemeistert werden.
Foto: PNE AG
- PNE AG hat im ersten Halbjahr 2025 neue Genehmigungen für Windenergie- und PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von 489 MW erhalten.
- Das Eigenbetriebsportfolio wurde auf 491 MW ausgebaut, trotz eines geringen Windaufkommens, das die Stromerzeugungsergebnisse beeinträchtigte.
- Die finanzielle Leistung im ersten Halbjahr 2025 zeigt stabile Gesamtleistung von 173,8 Mio. Euro, aber ein negatives Betriebsergebnis (EBIT) von -14,0 Mio. Euro.
- Die Projektpipeline der PNE-Gruppe stieg leicht auf 19,0 GW, mit einem bedeutenden Anteil an Windenergie- und Photovoltaikprojekten in Deutschland und international.
- PNE AG erhielt in Deutschland Genehmigungen für acht Windenergieprojekte und ein großes Photovoltaikprojekt, mit einer Gesamtleistung von 167,1 MW bzw. 124 MWp.
- Die PNE-Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein positives EBITDA zwischen 70 und 110 Mio. Euro und ist optimistisch für die zweite Jahreshälfte.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PNE ist am 14.08.2025.
Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,580EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.032,77PKT (-0,32 %).
