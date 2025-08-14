MBB SE: EBITDA um 37 % gestiegen! Prognose bestätigt.
MBB SE beeindruckt mit starken Zahlen und einem klaren Wachstumskurs. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen EBITDA-Anstieg von 37 %. Besonders das Segment Service & Infrastructure trug maßgeblich zum Erfolg bei. Trotz Investitionen bleibt die Nettoliquidität mit 457,4 Mio. € stark.
- MBB SE steigerte im ersten Halbjahr 2025 das EBITDA um 37 % und bestätigte das obere Ende der Prognosespannen.
- Der Umsatz stieg um 16,8 % auf 545,5 Mio. €, während das bereinigte EBITDA um 36,8 % auf 76,4 Mio. € wuchs.
- Das Segment Service & Infrastructure war ein wesentlicher Treiber mit einem Umsatzanstieg von 49,0 % auf 361,6 Mio. € und einem EBITDA-Anstieg von 95,4 % auf 62,4 Mio. €.
- Das Segment Technological Applications verzeichnete einen Umsatzrückgang von 20,3 % auf 142,0 Mio. € und einen EBITDA-Rückgang von 21,9 % auf 13,8 Mio. €.
- Trotz Investitionen und saisonalem Working Capital-Aufbau verfügte die Gruppe über eine Nettoliquidität von 457,4 Mio. €.
- MBB bestätigt die Prognose für 2025 mit einem Umsatz zwischen 1,0 und 1,1 Mrd. € und einer EBITDA-Marge von 11 bis 14 %, erwartet jedoch das obere Ende der Spanne zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei MBB ist am 14.08.2025.
Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 172,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,64 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.032,92PKT (-0,32 %).
