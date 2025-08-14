JOST Werke: Umsatz-Boost durch Hydraulik-Integration!
JOST Werke SE beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 44 % im zweiten Quartal 2025, dank der Integration des neuen Hydraulikgeschäfts von Hyva und der strategischen Veräußerung des Cranes-Geschäfts. Mit einem optimistischen Ausblick für 2025 und einer vorübergehenden Erhöhung der Verschuldung zeigt sich der Konzern robust.
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
- JOST Werke SE hat im 2. Quartal 2025 den Umsatz um 44 % auf 429 Mio. EUR gesteigert, unterstützt durch die Integration des neuen Hydraulikgeschäfts von Hyva.
- Das Cranes-Geschäft von Hyva wird verkauft und als "aus nicht-fortgeführten Aktivitäten" ausgewiesen.
- Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten stieg um 31 % auf 391 Mio. EUR, während das bereinigte EBIT um 10 % auf 37 Mio. EUR wuchs.
- Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 3 % auf 1,41 EUR.
- Der Konzern bestätigt seinen Ausblick für 2025, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 50 % bis 60 % und einem bereinigten EBIT-Wachstum von 25 % bis 30 %.
- Die Nettoverschuldung stieg aufgrund der Hyva-Übernahme und Dividendenausschüttungen auf 493,8 Mio. EUR, mit einer vorübergehenden Erhöhung der Leverage-Ratio auf 2,78x.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2025; Analysten- und Investorenkonferenz H1 2025, bei JOST Werke ist am 14.08.2025.
