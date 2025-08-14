Viscom SE: Auftragsboom 2025 trotz Marktherausforderungen!
Viscom SE trotzt dem schwierigen Marktumfeld mit einem beeindruckenden Anstieg des Auftragseingangs und zeigt sich optimistisch für die Zukunft, gestützt durch strategische Anpassungen und regionale Chancen.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Viscom SE steigerte den Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 um 15,9 % auf 42.776 T€ trotz eines schwierigen Marktumfelds.
- Der Umsatz sank um 4,9 % auf 39.290 T€, während das EBIT von -4.844 T€ im Vorjahr auf 52 T€ stieg, was einer EBIT-Marge von 0,1 % entspricht.
- Die Maßnahmen zur Anpassung an die stockende Transformation in der europäischen Automobilindustrie und Überkapazitäten in der Elektronikproduktion waren erfolgreich.
- In Europa herrscht weiterhin eine zurückhaltende Investitionsbereitschaft, während in Amerika und Asien positive Signale für zukünftige Investitionen zu erkennen sind.
- Das Management bleibt verhalten optimistisch für 2025 und erwartet einen Auftragseingang und Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 2 bis 5 %.
- Der Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 ist auf der Unternehmenswebseite verfügbar, und Viscom SE sieht sich gut positioniert für zukünftiges Wachstum ab 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2025, bei Viscom ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Viscom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,79 % im Plus.
+0,45 %
-8,68 %
-6,36 %
+20,77 %
+13,33 %
-55,71 %
-45,43 %
-69,20 %
-79,82 %
ISIN:DE0007846867WKN:784686
