Lanxess schließt Werke - 50 Millionen Euro sollen gespart werden

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 23,58 auf Tradegate (14. August 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -15,54 %/+39,36 % bedeutet.