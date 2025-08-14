    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess
    Lanxess schließt Werke - 50 Millionen Euro sollen gespart werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Lanxess schließt Betriebe wegen schwieriger Lage.
    • Hexan-Oxidation in Krefeld-Uerdingen endet 2025.
    • Einsparungen von 50 Mio. Euro ab Ende 2027 geplant.
    Lanxess schließt Werke - 50 Millionen Euro sollen gespart werden
    Foto: LANXESS

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess schließt im schwierigen Wirtschaftsumfeld Betriebe. Die Hexan-Oxidation am Standort Krefeld-Uerdingen sei nun bereits zum Ende des zweiten Quartals 2025 eingestellt worden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung von Geschäftszahlen für das zweite Quartal mit. Ursprünglich war der Schritt, der 60 Mitarbeiter betrifft, für 2026 geplant. Zudem solle die Produktion von Aromachemikalien am britischen Standort Widnes (rund 70 Mitarbeiter) 2026 eingestellt sowie die Brom-Produktion US-Standort El Dorado effizienter gestaltet werden. Alle Maßnahmen sollen ab Ende 2027 zu dauerhaften jährlichen Einsparungen von 50 Millionen Euro führen, wie es weiter hieß. 2025 fallen zunächst aber Einmalkosten von rund 25 Millionen Euro an, die im zweiten Quartal verbucht wurden./mis/stk

    Lanxess

    -3,58 %
    -0,84 %
    -10,17 %
    -16,09 %
    +5,29 %
    -36,29 %
    -50,46 %
    -53,16 %
    +61,09 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 23,58 auf Tradegate (14. August 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -15,54 %/+39,36 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene Werte
