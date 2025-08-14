    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso

    IT-Dienstleister Adesso verbucht starkes Quartal

    • Hohe Nachfrage nach IT-Beratung und Softwareentwicklung.
    • Umsatz von Adesso steigt um 13% auf 356 Millionen Euro.
    • Verlust verringert sich auf 1,9 Millionen Euro.
    Digitalisierung in Deutschland - IT-Dienstleister Adesso verbucht starkes Quartal
    Foto: adesso SE

    DORTMUND (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage nach Beratung und Softwareentwicklung im Zuge der Digitalisierung in Deutschland hat Adesso ein überraschend starkes zweites Quartal beschert. Der Umsatz des IT-Dienstleisters kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um 13 Prozent auf gut 356 Millionen Euro. Ein reges Interesse verzeichnete Adesso im Quartal vor allem aus dem Gesundheitssektor und der Energiebranche, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mitteilte. Das operative Ergebnis schnellte - auch angetrieben durch Lizenzeinnahmen im Produktgeschäft - mit 19,3 Millionen Euro auf fast das Doppelte hoch. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet.

    Unter dem Strich schrieb der Konzern zwar einen Verlust, konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern. Ein Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag noch bei 6,6 Millionen Euro gelegen.

    Das Management bestätigte unterdessen seine Jahresziele: Dabei erwartet Adesso auch dank weiterer Lizenzabschlüsse einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr. Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Investitionsbereitschaft vor allem im Geschäft mit Versicherungsprodukten aufhellt./tav/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 17.092 auf Ariva Indikation (13. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -6,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 564,18 Mio..

    adesso zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der adesso Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -1,73 %/+84,97 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
