IT-Dienstleister Adesso verbucht starkes Quartal
- Hohe Nachfrage nach IT-Beratung und Softwareentwicklung.
- Umsatz von Adesso steigt um 13% auf 356 Millionen Euro.
- Verlust verringert sich auf 1,9 Millionen Euro.
DORTMUND (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage nach Beratung und Softwareentwicklung im Zuge der Digitalisierung in Deutschland hat Adesso ein überraschend starkes zweites Quartal beschert. Der Umsatz des IT-Dienstleisters kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um 13 Prozent auf gut 356 Millionen Euro. Ein reges Interesse verzeichnete Adesso im Quartal vor allem aus dem Gesundheitssektor und der Energiebranche, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mitteilte. Das operative Ergebnis schnellte - auch angetrieben durch Lizenzeinnahmen im Produktgeschäft - mit 19,3 Millionen Euro auf fast das Doppelte hoch. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet.
Unter dem Strich schrieb der Konzern zwar einen Verlust, konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern. Ein Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag noch bei 6,6 Millionen Euro gelegen.
Das Management bestätigte unterdessen seine Jahresziele: Dabei erwartet Adesso auch dank weiterer Lizenzabschlüsse einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr. Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Investitionsbereitschaft vor allem im Geschäft mit Versicherungsprodukten aufhellt./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie
Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 17.092 auf Ariva Indikation (13. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -6,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,74 %.
Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 564,18 Mio..
adesso zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der adesso Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -1,73 %/+84,97 % bedeutet.
Autor Andreas Haslinger
Ich bin zuversichtlich, dass die Aktie von Adesso inzwischen ihren Boden gefunden hat und in den kommenden zwei Jahren wieder zu ihren alten Hochs zurückfinden wird. Denn um Deutschland zukunftsfähig zu machen und das Wachstum anzuschieben, muss die nächste Regierung für Digitalisierung bei der öffentlichen Hand sorgen.
Eine Ifo-Studie zeigt, dass ein Digitalisierungsschub in der öffentlichen Verwaltung, das reale BIP pro Kopf bei unverändertem Bürokratieaufwand um 2,7 % steigern könnte. Notwendig sei eine Digitalisierung auf das Niveau von Dänemark, wo die digitale Kommunikation mit Behörden verpflichtend ist. Dort laufen Bürgeranmeldungen oder Steuererklärungen komplett digital ab.
Digitalisierung kann dazu beitragen, bürokratische Prozesse effizienter zu gestalten und dadurch Wirtschaftswachstum zu generieren, wobei die neuen technologischen Entwicklungen innovative Wege der Kommunikation und der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Institutionen untereinander sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern schaffen.
Adesso hat inzwischen mehr als 650 Projekte innerhalb der öffentlichen Verwaltung erfolgreich abgeschlossen und hat neben der Digitalisierung von öffentlichen Institutionen auch umfangreiche Erfahrungen im Bereich der IT-Modernisierung, weshalb Adesso gut positioniert ist, wenn es in Deutschland zu einem Digitalisierungsschub kommen sollte.
Als Arbeitgeber ist Adesso beliebt. Das Unternehmen wurde am 16. Januar vom Top Employers Institute mit dem Siegel "Top Employer 2025 in Deutschland" ausgezeichnet. Damit zählt Adesso zu den besten Arbeitgebern der deutschen IT-Branche.
Hochstufung durch Hauck Aufhäuser
Am 16. Januar haben zudem die Analysten von Hauck Aufhäuser die Aktie von Adesso auf "Kaufen" gestuft und das Kursziel auf 103 Euro festgelegt. Der Grund ist in den zuletzt gemacht Aussagen des Managements zu finden, die von Optimismus in einer konjunkturell schwierigen Zeit sorgen. So hat man das Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2026 eine EBITDA-Marge von 11 bis 13 % zu erreichen, nach zuletzt 6 %. Das Management bezeichnete dies als "hoch wahrscheinlich".
Daneben bedeuteten mehr Arbeitstage, mehr Gewinn. "Der Einfluss der Zahl der Arbeitstage auf das operative Ergebnis sei immens", so das Analystenhaus. Hauck Aufhäuser geht davon aus, dass jeder Arbeitstag etwa 4 Mio. Euro mehr an EBIT bringen dürfte, und das ist schon ein sehr starker Effekt.
Generative KI als zukünftiger Geschäftstreiber
Die Künstliche Intelligenz nimmt bei Adesso überdies einen immer stärkeren Platz ein. So hat das Unternehmen im Herbst letzten Jahres darüber informiert, dass man bereits im August das für 2024 gesteckte Umsatzziel im Geschäft mit generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) erreicht habe.
Über 100 solcher Projekte wurden bis August bereits abgeschlossen. Für das Jahr 2025 rechnet Adesso mit einer weiter stark steigenden Nachfrage nach GenAI-Lösungen und strebt eine Verdoppelung der bisherigen Umsatzmarke an.
Unter anderem kommt bei den Kunden der europäischen Finanzbranche inzwischen die DORA.KI von Adesso sehr gut an.
Die europäische Verordnung DORA (Digital Operational Resilience Act) verpflichtet alle EU-Finanzunternehmen, ihre Informations- und Kommunikationsdienstleister sowie deren Sub-Dienstleister zu analysieren und strukturiert zu erfassen. Das aber erfordert enorme Kapazitäten und ist sehr teuer.
Mit dem Analyse-Tool DORA.KI wird es jedoch möglich, alle bestehenden Verträge kontinuierlich zu analysieren, womit sichergestellt wird, dass ein Unternehmen alle DORA-Anforderungen erfüllen kann, ohne massiv eigene Kapazitäten aufzubauen.
Abschließende Überlegung
Die Marge dürfte bei Adesso in diesem Jahr und vor allem im Jahr 2026 deutlich anziehen, da es mehr Arbeitstage gibt. Zudem kommt man mit generativen KI-Projekten in Schwung. Das EPS soll sich in diesem Jahr um 80 % nach oben schrauben. Die Aktie ist mit einem KUV von 0,4 nicht teuer, wobei das KGV jetzt zügig auf unter 15 sinken sollte. Die Aktie nähert sich nun erneut dem Bereich von 100 Euro. Wird diese Marke überschritten, kann von einer abgeschlossenen Bodenbildung gesprochen werden.
Quelle:
https://www.eqs-news.com/de/news/adhoc/adesso-se-beschliesst-aktienrueckkauf-im-volumen-von-bis-zu-10-mio-eur/2147221