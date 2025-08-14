Cisco profitiert vom weltweiten Hunger nach schnelleren KI-Netzwerken

Cisco Systems hat mit seinen Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 sowohl Umsatz- als auch Gewinnerwartungen leicht übertroffen und einen optimistischeren Ausblick abgegeben, als es die Wall Street erwartet hatte. Der Netzwerkspezialist profitiert zunehmend vom globalen Investitionsschub in Künstliche Intelligenz (KI) – und signalisiert, dass dieser Trend langfristig trägt.

Für das am 26. Juli beendete Quartal meldete Cisco einen bereinigten Gewinn je Aktie von 99 US-Cent, knapp über den von LSEG erhobenen Analystenschätzungen von 98 US-Cent. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 14,67 Milliarden US-Dollar und lag damit über den erwarteten 14,62 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg deutlich von 2,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 2,82 Milliarden US-Dollar.

Auch der Ausblick überzeugt: Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet Cisco einen Umsatz zwischen 14,65 und 14,85 Milliarden US-Dollar – Analysten hatten im Schnitt 14,62 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der bereinigte Gewinn soll zwischen 97 und 99 US-Cent je Aktie liegen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management mit 59 bis 60 Milliarden US-Dollar Umsatz und 4,00 bis 4,06 US-Dollar Gewinn je Aktie.

KI treibt Nachfrage nach Netzwerktechnik

Ein wesentlicher Treiber des Wachstums ist die boomende Nachfrage nach Hochleistungsnetzwerken, die für KI-Anwendungen unverzichtbar sind. Der Umsatz im Segment "Networking" sprang um 12 Prozent auf 7,63 Milliarden US-Dollar. Besonders stark entwickelten sich Webscale-Infrastrukturen, Enterprise-Routing und industrielle IoT-Lösungen.

CEO Chuck Robbins betonte, dass Cisco allein im vierten Quartal KI-Infrastrukturaufträge im Wert von 800 Millionen US-Dollar verbuchte. Für das Gesamtjahr summierten sich diese Bestellungen auf über 2 Milliarden US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Etwa die Hälfte dieser Aufträge entfiel auf Backend-Netzwerke zur Verbindung von Grafikprozessoren (GPUs).

"Ich halte KI nicht für einen kurzfristigen Trend", sagte Robbins. "Wir sehen Chancen in Milliardenhöhe – insbesondere in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026, wenn Projekte für souveräne KI-Infrastrukturen anlaufen."

Strategische Allianzen und internationale Expansion

Um seine Position im KI-Markt zu stärken, geht Cisco gezielte Partnerschaften ein. Gemeinsam mit BlackRock, Microsoft und anderen Akteuren beteiligt sich das Unternehmen am Aufbau globaler KI-Rechenzentren. Zudem ist Cisco Teil der "Stargate"-Initiative im Nahen Osten, die mit OpenAI und SoftBank kooperiert.

Besondere Bedeutung misst Cisco den Vereinbarungen mit dem staatlich geförderten saudischen KI-Unternehmen Humain sowie Projekten in Bahrain bei, wo Cisco die digitale Regierungsinfrastruktur ausbaut.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

