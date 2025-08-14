Cisco profitiert vom weltweiten Hunger nach schnelleren KI-Netzwerken

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCisco Systems AktievorwärtsNachrichten zu Cisco Systems

    Cisco legt Zahlen mit starkem Quartalswachstum vor und setzt dank boomender KI-Nachfrage auf eine noch größere Rolle im globalen Netzwerkausbau.

    Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

    Cisco Systems hat mit seinen Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 sowohl Umsatz- als auch Gewinnerwartungen leicht übertroffen und einen optimistischeren Ausblick abgegeben, als es die Wall Street erwartet hatte. Der Netzwerkspezialist profitiert zunehmend vom globalen Investitionsschub in Künstliche Intelligenz (KI) – und signalisiert, dass dieser Trend langfristig trägt.

    Starke Zahlen – über den Prognosen der Analysten

    Für das am 26. Juli beendete Quartal meldete Cisco einen bereinigten Gewinn je Aktie von 99 US-Cent, knapp über den von LSEG erhobenen Analystenschätzungen von 98 US-Cent. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 14,67 Milliarden US-Dollar und lag damit über den erwarteten 14,62 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg deutlich von 2,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 2,82 Milliarden US-Dollar.

    Auch der Ausblick überzeugt: Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet Cisco einen Umsatz zwischen 14,65 und 14,85 Milliarden US-Dollar – Analysten hatten im Schnitt 14,62 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der bereinigte Gewinn soll zwischen 97 und 99 US-Cent je Aktie liegen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management mit 59 bis 60 Milliarden US-Dollar Umsatz und 4,00 bis 4,06 US-Dollar Gewinn je Aktie.

    KI treibt Nachfrage nach Netzwerktechnik

    Ein wesentlicher Treiber des Wachstums ist die boomende Nachfrage nach Hochleistungsnetzwerken, die für KI-Anwendungen unverzichtbar sind. Der Umsatz im Segment "Networking" sprang um 12 Prozent auf 7,63 Milliarden US-Dollar. Besonders stark entwickelten sich Webscale-Infrastrukturen, Enterprise-Routing und industrielle IoT-Lösungen.

    CEO Chuck Robbins betonte, dass Cisco allein im vierten Quartal KI-Infrastrukturaufträge im Wert von 800 Millionen US-Dollar verbuchte. Für das Gesamtjahr summierten sich diese Bestellungen auf über 2 Milliarden US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Etwa die Hälfte dieser Aufträge entfiel auf Backend-Netzwerke zur Verbindung von Grafikprozessoren (GPUs).

    "Ich halte KI nicht für einen kurzfristigen Trend", sagte Robbins. "Wir sehen Chancen in Milliardenhöhe – insbesondere in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026, wenn Projekte für souveräne KI-Infrastrukturen anlaufen."

     

    Strategische Allianzen und internationale Expansion

    Um seine Position im KI-Markt zu stärken, geht Cisco gezielte Partnerschaften ein. Gemeinsam mit BlackRock, Microsoft und anderen Akteuren beteiligt sich das Unternehmen am Aufbau globaler KI-Rechenzentren. Zudem ist Cisco Teil der "Stargate"-Initiative im Nahen Osten, die mit OpenAI und SoftBank kooperiert.

    Besondere Bedeutung misst Cisco den Vereinbarungen mit dem staatlich geförderten saudischen KI-Unternehmen Humain sowie Projekten in Bahrain bei, wo Cisco die digitale Regierungsinfrastruktur ausbaut.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 59,97EUR auf Tradegate (14. August 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
